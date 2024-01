Norderstedt. Vorzeigeprojekt „Norderstedter Modell“ mit Sozialwohnungen könnte wiederbelebt werden. Die Hintergründe zur politischen Wende.

Das ist eine faustdicke politische Überraschung: In Norderstedt könnte es nun doch eine Zukunft für ein in den letzten Jahren umstrittenes Projekt geben: das „Norderstedter Modell“. Unter diesem Begriff versteht man geförderte Sozialwohnungen für Flüchtlinge, für alle Menschen, die ein Anrecht hierauf haben und es aus unterschiedlichsten Gründen auf dem Wohnungsmarkt nicht leicht haben. Dazu gehören auch Bewohnerinnen von Frauenhäusern, Senioren, Geringverdienende, Obdachlose oder solche, die von Wohnungslosigkeit bedroht sind. Im Sozialausschuss wurde nun knapp beschlossen, dass die Planungen für zwei weitere Vorhaben in den städtischen Doppelhaushalt 2024/2025 aufgenommen werden sollen.