Kreis Segeberg. Kreis Segeberg startet Anwerbe-Offensive: Wie Einwanderer vorbereitet werden und wo sie in der Kita eingesetzt werden könnten.

Das System der Kinderbetreuung im Kreis Segeberg ist am Limit: Es fehlen Erzieherinnen und Erzieher, sozialpädagogische Kräfte und helfende Hände in so ziemlich allen Gruppenräumen der Kindertagesstätten zwischen Norderstedt und Bad Segeberg. Beziffert wurde der Mangel an 2023 im Kreis Segeberg mit 250 benötigten Fachkräften.