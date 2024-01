Kisdorf. Mann fuhr dem Landwirt kurz vor Kisdorf ins Heck. Dabei wurden er schwer und der Traktorfahrer leicht verletzt.

Warum es zu diesem Auffahrunfall mit zwei Verletzten kam, ist der Polizei noch schleierhaft: Am Donnerstag rammte ein 72-Jähriger in seinem Toyota Aygo am Ortsausgang Kisdorf den Kleintraktor eines 44-jährigen Landwirts. Dabei wurden der 72-Jährige aus Sievershütten schwer und der 44-Jährige leicht verletzt.