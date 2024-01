Bad Segeberg. 3-Sterne-Hotel Residence in Bad Segeberg: Offenbar wussten die Täter ganz genau, wann die Rezeption unbesetzt ist.

Das 3-Sterne-Hotel Residence liegt direkt an der ruhigen Krankenhausstraße nahe der Segeberger Kliniken in Bad Segeberg. „Ein Ort zum Wohlfühlen und Entspannen, an dem Sie sich wie Zuhause fühlen werden“, wie es in der Selbstbeschreibung heißt. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde das Haus aber zum Tatort. Und offenbar hatten die Täter ihr Ziel entweder gut ausgekundschaftet oder kannten es sehr gut.