Norderstedt. Lese-Karaoke, Urlaubsvorbereitung, Hundeglück und mehr beim Aktionstag „Volles Glück voraus!“ in der Rathauspassage.

Ein bisschen Glück – wer könnte es in diesen Zeiten nicht gebrauchen, in denen es nicht nur immer wieder schlechte Nachrichten, sondern auch noch mieses Wetter gibt. Dieser Gedanke stand Pate für etwas, was nun in Norderstedt erstmals die Herzen von Kindern und Erwachsenen erfreuen soll – und sogar die von Hunden.

Die Rede ist vom Aktionstag „Volles Glück voraus!“, der in mehrerer Hinsicht eine Premiere ist. Denn nicht nur das Konzept ist neu, es arbeiten auch erstmals drei städtische Institutionen zusammen, nämlich die Stadtbücherei, die Volkshochschule (VHS) und auch das Stadtarchiv. Sie werden gemeinsam am 3. Februar von 14 bis 18 Uhr in der Rathauspassage ein ziemlich buntes Programm gestalten, das auf die eine oder andere Art Glücksmomente ermöglichen soll. Der Aktionstag mit freiem Eintritt soll der Auftakt für eine ganze Veranstaltungsreihe sein.

Glückssteine bemalen oder Waffeln im „Wohlfühlcafé“ essen

Beim Aktionstag kann man zum Beispiel sein Glück in der Kreativität suchen – es werden Glückssteine gestaltet und man kann sich sogar als Steinbildhauer versuchen. Dieser Programmpunkt trägt den schönen Titel „Hau rein mit Liebe“. Es wird ein Glückstagebuch gestaltet, und es gibt das Angebot „Malen für Kinder“. Außerdem gibt es Schnupperkurse in Ausdrucksmalen und im Klöppeln.

Weil Glück auch viel mit Genuss zu tun hat, wird es ein „Wohlfühlcafé“ geben, in der Lehrküche der VHS. Konditormeisterin Maren Thobaben wird Schokoladenkuchen, Waffeln mit Kompott und andere Leckereien zaubern. Die Köstlichkeiten sind zwar nicht im freien Eintritt inbegriffen, aber die Preise werden „sehr moderat“ sein, sagt Iris Schulz von der VHS.

„Großer Spaß“: Lese-Karaoke mit dem Schauspieler Frank Sommer aus Berlin

Die Stadtbücherei, die an diesem Tag länger geöffnet hat, wird den Besuchern auf besondere Art das Glück des Lesens nahe bringen. Und zwar mit „Lese-Karaoke“. Dafür kommt eigens der Schauspieler, Erzähler und Moderator Frank Sommer aus Berlin. Wie Lese-Karaoke funktioniert, erklärt Karin Sträter von der Stadtbücherei: „Das Publikum wählt 15 bis 20 Bücher vorab aus, darunter zum Beispiel Kinderbücher, Krimis, Gruseliges, Spannendes, Klassiker. Dann werden zwei, drei Sätze daraus ausgewählt und auf eine Leinwand geworfen, jemand darf vorlesen.“ Daraus entspinne sich dann ein „kurzer Buchtalk“, es gebe Leserätsel, Wortspielereien und alles in allem werde es ein „großer Spaß“, verspricht Sträter.

Was steht wohl in den Poesie-Alben aus den 1930er-Jahren?

Das Stadtarchiv bietet den „Schnupperkurs Sütterlin“ an, in dem gelernt werden kann, diese alte Schrift zu lesen. Was auf den ersten Blick trocken klingt, kann durchaus kurzweilig werden: „Ich bringe zwei Poesiealben aus den 1930er-Jahren mit und eine Scheidungsakte aus dem 19. Jahrhundert“, sagt Stadtarchivar Jens Geinitz. Er betont, dass die Fähigkeit, Sütterlin zu lesen, auch ermögliche, handschriftliche Zeugnisse aus der eigenen Familiengeschichte zu entziffern. Das Stadtarchiv helfe immer gerne, wenn zum Beispiel alte Briefe auf dem Dachboden entdeckt werden. „Das hat manchen schon sehr emotionale Momente ermöglicht“, sagt er.

Sie organisieren den Aktionstag "Volles Glück voraus!" in Norderstedt: Iris Schulz (VHS, v.l.), Stephanie Rahmann (Leiterin VHS), Jens Geinitz (Stadtarchiv), Dieter Powitz (Leiter Amt für Bildung und Kultur) und Karin Sträter (Bücherei). © FMG | Claas Greite

Wer das Thema Glück mit Urlaub verbindet, wird beim Aktionstag ebefalls bedient. Denn zum gelungenen Urlaub gehören Sprachkenntnisse, denen man in den Räumen der VHS einen Schritt näher kommt. Es gibt Einstufungsberatungen für Englisch, Französisch, Spanisch und Italienisch. Wer will, kann beim Aktionstag auch gleich einen Mini-Schnupperkurs in Kroatisch machen.

Hundetrainer verrät, was die Vierbeiner wirklich glücklich macht

Für manche ist das Glück nur dann vollkommen, wenn es auch dem Vierbeiner gut geht. Und deshalb gibt es beim Aktionstag den Vortrag „Glücklicher Hund – Was Hunde wirklich brauchen“. Dafür wurde der Hundetrainer Marc Eichstädt gewonnen. Der Vortag ist allerdings nur für Frauchen und Herrchen gedacht, es ist nicht vorgesehen, dass jeder seinen vierbeinigen Freund zu dem zweistündigen Vortrag mitbringt.

Wenn der Aktionstag vorbei ist, muss niemand traurig sein. Denn dieser ist nur der Auftakt für eine Veranstaltungsreihe zum Thema Glück, zu der alle drei Institutionen etwas beisteuern und die dann am 13. Juli mit einer „größeren Veranstaltung in Garstedt“ enden soll, wie Karin Sträter sagt. Manches in dieser Reihe steht noch nicht fest, aber die nächste Veranstaltung schon. Es ist eine deutsch-spanische Lesung am 9. März mit dem Titel „Vom Glück, sein eigenes Leben zu leben“ in der Stadtteilbücherei Garstedt.

Mit dem Aktionstag und der neuen Reihe begeben sich VHS, Bibliothek und Stadtarchiv auf den Weg der institutionen- und spartenübergreifenden Zusammenarbeit. „Das Bildunghaus wirft seine Schatten voraus“, sagt Dieter Powitz, Leiter des Amtes für Bildung und Kultur. Denn in dem spektakulären Neubau zwischen Herold-Center und Coppernicus-Gymnasium, der Ende April 2025 fertig sein soll, werden die Institutionen unter einem gemeinsamen Dach sein. Kunden sollen dann im Idealfall gar nicht merken, zu welchem Bereich eine Mitarbeiterin oder Mitarbeiter eigentlich gehört.

Norderstedts neue VHS-Leiterin

Stephanie Rahmann, seit Januar 2024 Leiterin der VHS Norderstedt. © FMG | Claas Greite

Die Volkshochschule Norderstedt hat seit Januar 2024 eine neue Leiterin. Sie heißt Stephanie Rahmann und tritt die Nachfolge von Karin Gille-Linne an, die nach Bielefeld gewechselt ist, wo sie ab April die VHS leiten wird. Rahmann ist 40 Jahre alt und lebt mit Ehemann und Tochter in Bönningstedt. Sie wurde in Worms geboren, studierte Diplom-Pädagogin mit Schwerpunkt Erwachsenenbildung.

Ihr beruflicher Werdegang ist eher ungewöhnlich: Bevor sie zur VHS Norderstedt wechselte, leitete sie fünf Jahre lang das Institut für Führungskompetenz der Polizei Hamburg. Vor Jahren war sie schon einmal in Norderstedt beruflich tätig, und zwar für das Unternehmen Sysmex, das Medizinprodukte herstellt. Für ihren dortigen Job als technische Trainerin reiste sie nach Japan, Singapur und Afrika.

Über ihren neuen Job bei der VHS Norderstedt sagt sie: „Es reizt mich sehr, hier mit dem Bildungshaus ein Konzept zu realisieren, das eine ganz neue Öffnung von Bildung bedeutet. Ich freue mich außerdem, in Norderstedt zu arbeiten, das mir zur Heimat geworden ist.“

Aktionstag Volles Glück voraus!, 3.2., 14 bis 18 Uhr, Rathauspassage, Rathausallee 50, Norderstedt. Eintritt frei.