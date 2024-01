Norderstedt. 24 Altherren-Mannschaften spielen deutsche Meisterschaft im Hallenfußball in Norderstedt aus. Auch Nationalspieler werden erwartet.

Eine Deutsche Fußballmeisterschaft wird in Norderstedt nicht jeden Tag ausgespielt. Deswegen ist der 1. Köpi-Cup am Sonnabend, 3. Februar, in der Norderstedter Moorbekhalle ein echter Fußballfeiertag. Auch, wenn es sich „nur“ um die inoffizielle Deutsche Hallenmeisterschaft der Altherrenmannschaften (Ü32) handelt. Doch Veranstalter und HSV-Altherrenspieler Benjamin Herzog hat eine Veranstaltung organisiert, die nicht nur attraktiven Fußball, sondern ein ebensolches Unterhaltungsprogramm bietet.

Denn in Norderstedt treten nicht nur 25 Mannschaften aus zwölf Bundesländern an, darunter neben dem HSV Bayer Leverkusen, Werder Bremen, Union Berlin, VFL Wolfsburg, 1. FC Magdeburg, Karlsruher SC und VFB Lübeck sowie Lokalmatadore wie Glashütter SV, SC Poppenbüttel oder Barmbek-Uhlenhorst. Am Abend nach dem Kick in der Moorbekhalle geht es bei der „Players Night“ in der Discothek Alptraum am Herold-Center mal so richtig rund.

Erst Buddy Ogün, dann Lotto King Karl im Alptraum

Buddy Ogün, der ebenfalls zuletzt beim Match Börner Open Air in Norderstedt auftrat. © Christopher Mey | Christopher Mey

Von 21 Uhr an treten im Alptraum zwei Jungs auf, die nicht nur, aber ganz besonders bei HSV-Fans mächtig Vorfreunde auf Mitsingen auslösen. Keine Geringeren als Lotto King Karl und Buddy Ogün werden sich nämlich im Alptraum die Ehre geben. Von „Hamburg meine Perle (du wunderschöne Stadt)“ bis zu „Margarethe (sie war 44 und ich war dreinzehneinhalb)“ wird kein Klassiker fehlen, verspricht Benjamin Herzog. „Nach den Auftritten ab 23 Uhr wird dann gefeiert bis ins Morgengrauen, eine echte Ü30-Party auf zwei Dancefloors“, sagt Herzog.

Am Turniertag rollt der Ball von 10 Uhr an in der Moorbekhalle. „Wir haben den Köpi-Cup nach Norderstedt gebracht, weil wir als Verein die Halle kostenlos von der Stadt zur Verfügung gestellt bekommen haben“, sagt Herzog. Maximal 650 Zuschauerinnen und Zuschauer werden wohl in die Halle passen. Viele Karten sind schon verkauft, Resttickets zum Preis von 4 Euro sind aber noch zu haben.

Kicken vielleicht Nationalspieler in Norderstedt?

„Die Zuschauer können sich auf einen Tag mit geilem Budenzauber, vielen Toren und namhaften Mannschaften aus der Bundesliga freuen“, sagt Herzog. Mutmaßlich werden auch einige Alt-Stars der Bundesliga oder anderer hochklassiger Ligen in Norderstedt zu sehen sein. „Ich möchte mich da nicht festlegen. Die Jungs entscheiden immer kurzfristig, ob der Terminplan so ein Turnier hergibt“, sagt Herzog.

Doch vom Karlsruher SC habe er gehört, dass die Alten Herren mit einigen Altprofis anreisen wollen. Darunter der Albaner Edmond Kapllani, ein „Aufstiegsheld“ des KSC. Kapllani spielte von 2004 an beim KSC, schoss 29 Tore, 17 davon in der Aufstiegssaison 2006/07. Nicht ausgeschlossen ist, dass Bayer Leverkusen mit den ehemaligen Nationalspielern Patrick Helmes und Stefan „Kies“ Kießling antreten wird.

„The Voice“ Cäcilia Kubi singt in der Moorbekhalle

Für Prominenz ist aber in der Moorbekhalle so oder so gesorgt. Denn Lotto King Karl wird auch hier für die Siegerehrung erscheinen. Außerdem wird die Norderstedter Sängerin Cäcilia Kubi in der Halle singen. Sie wird die Zuschauer genauso überzeugen wie im vergangenen Jahr die Jury und ein Millionenpublikum bei „The Voice of Germnay“. Last, but not least kommt der vielleicht größte Star des HSV: Maskottchen Dino Herrmann wird in der Zeit von 16.30 bis 17.00 Uhr vor Ort sein und bereitwillig für Selfies posieren.

Für die „Players Night“ im Alptraum Norderstedt gibt es zwei Ticketkategorien (eventim.de): Wer Buddy Ogün und Lotto King Karl hören und danach feiern will (21 Uhr), zahlt 22 Euro. Wem die Party nach dem Konzert reicht, kauft ein Ticket, das ab 23 Uhr nur für die Party gültig ist (12 Euro).