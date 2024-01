Norderstedt. Haushalt: Politik fordert Millionen-Einsparungen vom Rathaus. Auf Kosten des Baus einer Feuerwache und der Digitalisierung?

Norderstedt geht es finanziell immer noch vergleichsweise gut, davon zeugen unter anderem die prognostizierten Gewerbesteuereinnahmen von 120 Millionen Euro in diesem Jahr. Trotzdem bereitet der künftige Doppelhaushalt für 2024 und 2025 sowohl der Stadtverwaltung als auch der Politik derzeit einiges an Kopfzerbrechen. Denn so, wie der Etat aktuell als Entwurf vorliegt, wird dieser nicht beschlossen werden können, da sind sich die Fraktionen einig. Der Grund: Der Haushalt wäre nicht ausgeglichen, und das hat es in Norderstedt seit langer Zeit nicht mehr gegeben. Daher hat der Hauptausschuss mit den Stimmen von CDU, SPD und Grünen einen weitreichenden Beschluss gefasst, dessen Konsequenzen noch nicht endgültig absehbar sind.