Notfall in Norderstedt-Mitte: Feuerwehr rettet Frau aus Arztpraxis

An der Rathausallee in Norderstedt-Mitte stand zeitweise der Verkehr still. Anlass war ein nicht alltäglicher Feuerwehreinsatz.

Einsatz am Mittwoch auf der Rathausallee: Mit einer Drehleiter befördert die Feuerwehr eine Person aus einer Arztpraxis im dritten Stock eines Hauses.

Norderstedt. Plötzlich stand der Verkehr auf der Rathausallee still, es heulten Sirenen auf. Am Mittwochmittag, um kurz vor 13 Uhr, sperrte die Feuerwehr in Norderstedt-Mitte den viel befahrenen Straßenabschnitt zwischen Heidbergstraße und Ulzburger Straße auf der Südseite. Viele Passanten reckten die Köpfe, einem Bus blieb nichts anderes übrig, als zu stoppen und abzuwarten, während andere Autos sofort umkehrten.

Eine Drehleiter wurde ausgefahren bis in den vierten Stock, wo bereits die Fenster geöffnet waren. Außenstehende hatten kurzzeitig die Sorge, dass es hier, direkt an der wichtigen Verkehrsachse, in unmittelbarer Nachbarschaft zum Rathaus, brennen würde. Doch der Hintergrund war ein ganz anderer, und zwar ein eher ungewöhnlicher.

Rathausallee in Norderstedt-Mitte: Feuerwehr rettet Frau per Drehleiter aus einer Arztpraxis

Denn die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr retteten hier eine Frau aus einer Arztpraxis. Der behutsame Transport mit dem Drehleiterfahrzeug war erforderlich, weil der Fahrstuhl in dem Gebäude nicht funktionierte.

Nachdem die Frau nach unten gebracht worden war, übernahm die Besatzung eines Rettungswagens die Betreuung der Patientin. Feuerwehrsprecher Niels Philip Kögler bezeichnete den Einsatz als „nicht unüblichen Fall der Zusammenarbeit von Rettungsdienst und Feuerwehr“.