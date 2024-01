Sicherheit Überwachung, Security: Pläne zu Brennpunkten in Norderstedt

Rund um den ZOB Garstedt soll es nach Wunsch von Politik und Verwaltung so bald wie möglich mehr Videoüberwachung sowie verstärkte Security geben.

Beschluss zu öffentlicher Sicherheit an Bahnhöfen in Garstedt und Norderstedt-Mitte. Was die Oberbürgermeisterin damit zu tun hat.