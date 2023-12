Die Polizei fragt: Wer hat die Einbrecher in Norderstedt gesehen?

Norderstedt/Bad Bramstedt. In den letzten Tagen des Jahres ist es zu mehreren Einbrüchen in Norderstedt und Bramstedt gekommen. Die Täter konnten entkommen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen um Hinweise.

Am Donnerstag sprang am Glojenbarg in Norderstedt um 17.15 Uhr die Alarmanlage eines Einfamilienhauses an. Unbekannte waren in das Gebäude eingedrungen. „Ob die Täter das Objekt mit Stehlgut

verließen, kann noch nicht abschließend gesagt werden“, sagte Polizeisprecherin Sandra Firsching.

Die Polizei fragt: Wer hat die Einbrecher gesehen?

Zu einer weiteren Tat kam es am Frieda-Nadig-Stieg in Norderstedt. Irgendwann zwischen 11 und

18.10 Uhr betraten Einbrecher am Donnerstag das Wohnhaus. „Zu dem Stehlgut liegen ebenfalls noch keine Informationen vor“, teilte die Polizeidirektion mit.





Einen weiteren Einbruch meldet die Polizei aus Bad Bramstedt. In einem Einfamilienhaus an der Alten Rennbahn erbeuteten die Täter Schmuck. Höhe des Schadens ist noch unklar. Die Polizei geht von einer Tatzeit am Donnerstag zwischen 13 und 23.30 Uhr aus.

Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen hat, sollte sich bei der Polizei unter 04101/2020

oder SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de melden.

