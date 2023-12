Auf frischer Tat in Henstedt-Ulzburg ertappt: Sicherheitsdienst alarmiert Chef Joey Claußen – und dann geht es ganz schnell.

Dieser Mann brach nachts in das Nordic Bowling in Henstedt-Ulzburg ein. Er wurde noch vor Ort von der Polizei erwischt und festgenommen.

Henstedt-Ulzburg. Ein solcher Erfolg ist nicht alltäglich. Umso größer ist die Zufriedenheit bei der Polizei – und auch bei Joey Claußen, dem Inhaber des Nordic Bowling an der Gutenbergstraße in Henstedt-Ulzburg. Denn in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist es dort gelungen, einen Einbrecher direkt vor Ort auf frischer Tat zu ertappen. Und dass, weil einerseits die Informationskette perfekt funktionierte, und weil andererseits alle Beteiligten schnell handelten.

Es war gegen 3.30 Uhr, als Claußen von der Sicherheitsfirma telefonisch geweckt wurde, die das Nordic Bowling und die Discothek Joy überwachen, also zwei Objekte im Gewerbegebiet, die potenziell für Kriminelle hoch interessant sein könnten. Claußen ist per App auf seinem Smartphone vernetzt mit den Kameras im Bowlingcenter und im Joy.

Einbruch im Nordic Bowling in Henstedt-Ulzburg: Chef und Polizei erwischen Täter

Dort sah er sofort in Echtzeit, was in Henstedt-Ulzburg passierte: „Der Einbrecher hatte nach einer Gelegenheit gesucht, um bei uns einzusteigen, er hat seinen Schraubenzieher genommen und das Fenster von meinem Büro aufgehebelt.“

Sofort rief Joey Claußen bei der Leitstelle an, meldete der Polizei den Einbruch, während dieser stattfand. „Die Kommunikation hat sehr gut funktioniert. Ich habe auch gesagt, was ein möglicher Fluchtweg sein könnte. Der Einbrecher hat im Büro unser Wechselgeld gefunden, eine Schale zusammengepackt und ist dann seelenruhig die Treppe runtergegangen.“

Das Nordic Bowling in Henstedt-Ulzburg ist ein beliebter Treffpunkt, es wurde 2021 während der Corona-Pandemie eröffnet.

Henstedt-Ulzburg: Einbrecher wurde festgenommen und nach Norderstedt-Mitte auf die Wache gebracht

Der Mann kam zum Glück nicht weit. „Unten hat ihn dann die Polizei empfangen.“ Joey Claußen, der mit seiner Familie in Lemsahl wohnt, war da bereits unterwegs nach Henstedt-Ulzburg, um sich die Situation und den Schaden selbst anzuschauen.

Die Polizei hat gegenüber dem Abendblatt den Fall bestätigt. Der Einbrecher sei vorläufig festgenommen worden, er wurde auf die Wache in Norderstedt-Mitte gebracht und dort erkennungsdienstlich behandelt. Nähere Infos zu dem Mann wurden noch nicht genannt.