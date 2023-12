Miese Bescherung: Einbrecher kamen zum Weihnachtsfest

Kreis Segeberg. Einbrecher kennen keine Feiertage. Sogar an Weihnachten schreckten sie nicht davor zurück, in die Häuser und Wohnungen ihrer Opfer einzusteigen. Die Polizei meldet am Mittwoch diverse Einbrüche im Kreis Segeberg.

In Bad Bramstedt etwa: In einem Haus am Landweg waren die Bewohner nach einem geruhsamen ersten Weihnachtsfeiertag bereits in ihren Betten. Gegen 1.20 Uhr am Dienstag wurde eine Frau dann durch Klopfgeräusche geweckt. Sie stand auf und sah im Haus nach. Dabei stieß auf eine eingeschlagene Scheibe im Erdgeschoss. Doch offenbar hatte die Frau durch ihr Einschreiten die Einbrecher verscheucht. Es blieb also beim Einbruchsversuch.

Bargeld und Schmuck stehen im Fokus

Ebenfalls am Dienstag, allerdings schon gegen 17.50 Uhr, hatten es Einbrecher auf ein Einfamilienhaus am Anemonenweg abgesehen. Sie drangen in die Immobilie ein und durchsuchten die Räume. Die Eigentümer sind sich aber offenbar noch nicht sicher, was genau die Einbrecher gestohlen haben. Die Polizei machte keine Angaben zur Beute der unbekannten Täter.

Mehr aus der Region

Bereits am Freitag, 22. Dezember, stiegen unbekannte Täter irgendwann zwischen 13 und 21.15 Uhr in eine Wohnung in einem Haus an der Grevekoppel ein. Sie stahlen Bargeld und Schmuck von noch unbekanntem Wert und verhagelten dem Besitzer das Weihnachtsfest.

In allen Fällen hat die Kriminalpolizei in Pinneberg die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die in der Nähe der jeweiligen Tatorte verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Hinweise nehmen die Beamten 04101/20 20 oder SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegen.

Newsletter für Norderstedt und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.