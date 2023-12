Das Glück ist ein Exportartikel aus dem Kreis Segeberg

Silvester-Brauch: Glücksklee mit vier Blättern ist nur selten zu finden. Es sei denn, man sucht in Gönnebek im Kreis Segeberg

Das Glück kommt aus dem Kreis Segeberg: Hunderttausende Kleepflanzen mit vier Blättern wachsen in Gönnebek.

Kreis Segeberg. Die Schleswig-Holsteiner sind bekanntlich die glücklichsten Menschen in Deutschland. Das behaupten zumindest die Autoren des „SKL-Glücksatlas“ (www.sklgluecksatlas.de) auf Basis von Befragungen. Danach sind die Menschen zwischen den Meeren 2023 im elften Jahr in Folge an der Spitze des Glücks-Rankings.

Doch jetzt wissen wir endlich auch, warum das so ist. Bekanntlich sorgt der Fund eines vierblättrigen Kleeblattes für Glück im Leben. Es ist auf einer herkömmlichen grünen Wiese nur äußerst schwer zu finden. Aber im Kreis Segeberg, genauer gesagt in Gönnebek, da wachsen Hunderttausende der Kleeblätter in 500.000 Töpfen auf einen Schlag. Und weil zum Jahresende alle Deutschen ein wenig Glück aus Schleswig-Holstein gebrauchen können, werden die vierblättrigen Kleeblätter nun wieder zum Exportartikel aus dem Kreis Segeberg in alles anderen Bundesländer.

Glücksklee stammt aus Mexiko

Verziert mit Schornsteinfegern oder der Jahreszahl, sind die Glücksbringer beliebte Geschenke zu Silvester.

Foto: LKSH

Herrscher des Glücks sind Hartwig und Ulrike Bull, die Betreiber der gleichnamigen Gärtnerei in dem Dorf. Im Herbst belegen die Glückskleepflanzen den größten Teil ihrer 25.000 Quadratmeter Anbauflächen in den Gewächshäusern. Der Glücksklee mit vier Blättern stammt aus Mexiko. Bei Bull wird die Sorte „Iron Cross“ angebaut, die sich durch ein markantes braun-rotes Herz in der Mitte des grünen Kleeblattes auszeichnet.

Um das Glück nun rechtzeitig zu Silvester über ganz Deutschland zu bekommen, packen bei Bull zum Jahresende neben den 15 festen Mitarbeitenden noch acht Saisonkräfte mit an. Die Töpfchen mit Glücksklee bekommen Ziersticker mit den Motiven Schornsteinfeger oder Jahreszahl und kleine Übertöpfe, unter anderem in Zylinderform. Pflanzen und Accessoires werden ab Dezember zusammengefügt und ab Mitte Dezember deutschlandweit verschickt.

Vier Blätter stehen für Gesundheit, Liebe, Reichtum und Ruhm

Das Kleeblatt mit vier Blättern gilt seit vielen Jahrhunderten als Glücksbringer, weil es für die Himmelsrichtungen stehen soll sowie für Gesundheit, Liebe, Reichtum und Ruhm. Auf Reisen mitgeführt, sollte es den Träger vor Unglück bewahren, nähte man es in die Kleidung ein, sollte es vor dem Bösen schützen. In anderen Quellen symbolisiert der vierblättrige Klee die vier Evangelisten und das Kreuz. Wie auch immer, in vielen Familien ist der Topf mit Klee auf der Silvestertafel eine Tradition wie das Tannengrün zu Weihnachten.

Nach der anstrengenden Arbeitsspitze zum Jahresende werden auch Ulrike und Hartwig Bull glücklich sein, wenn ihre Zöglinge Platz machen für neue Pflanzen. Und ist es nicht ein tolles Gefühl dazu beigetragen zu haben, dass Menschen in ganz Deutschland mit dem Glücksbringer die Hoffnung verbinden, dass 2024 ein bisschen besser wird als letztes Jahr?