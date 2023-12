Einbrecher richten in Henstedt-Ulzburg 20.000 Euro Schaden an –Zeugen gesucht!

Henstedt-Ulzburg/Schwissel. Bei einem Einbruch in Henstedt-Ulzburg haben die Täter erheblichen Schaden angerichtet. Sie erbeuteten in dem Mehrfamilienhaus an der Neuhofer Straße Bargeld und Schmuck im Wert von 20.000 Euro. Jetzt suchen die Ermittler der Kriminalpolizei Zeugen.

Einbrecher richten 20.000 Euro Schaden an – Zeugen gesucht!

Die Einbrecher waren gewaltsam in das Haus eingedrungen und durchsuchten alle Räume vom Keller bis zum Dachboden. Tatzeit war Donnerstag zwischen 13.30 und 19 Uhr. Zu einer weiteren Tat kam es am Freitag in Schwissel. Dort versuchten Unbekannte gegen 3.30 Uhr an der Dorfstraße, in ein Haus einzudringen. Sie weckten jedoch den Hund, der laut bellte. Die Täter flüchteten ohne Beute.

Die Ermittlungen hat in beiden Fällen die Fachdienststelle für Einbruchsdelikte bei der Kripo Pinneberg übernommen. Wer zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen, sollte sich bei den Ermittlern unter 04101/2020 oder SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de melden.