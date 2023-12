Norderstedt Stadt will Energie sparen und schließt „zwischen den Jahren“

Norderstedt. Die Lichter bleiben aus, die Heizungen werden heruntergefahren: In diesem Jahr schließt das Norderstedter Rathaus zwischen den Feiertagen. Von Sonnabend, 23. Dezember, bis Montag, 1. Januar, bleiben neben dem Rathaus auch mehrere städtische Einrichtungen geschlossen. Der Grund hierfür sind Energiesparmaßnahmen.

„In den Vorjahren haben viele Mitarbeitende der Stadtverwaltung zwischen Weihnachten und Neujahr Urlaub genommen. Das führte dazu, dass die Gebäude für eine geringere Anzahl an Mitarbeitenden geheizt und auch beleuchtet wurden. Durch die diesjährige Schließung fällt dies weg“, erklärt Stadtsprecherin Nina Wrage.

Norderstedt: Auch Hempels schließt zwischen Feiertagen

Das Jugendamt der Stadt Norderstedt ist in allen Bereichen inklusive der Jugendhäuser zwischen Heiligabend und Neujahr ebenfalls dicht, in Notfällen aber über die Rufbereitschaft telefonisch erreichbar. Auch die städtischen Kitas sind von der Schließung betroffen, ebenso sind städtische Mitarbeitende an Schulen nicht im Dienst.

Mehr aus der Region

Geschlossen bleiben auch der Wertstoffhof und das Gebrauchtwarenhaus Hempels. Das betrifft sowohl den Verkauf als auch die Warenannahme bei Hempels. Das Abfall-Service-Center ist zwischen den Feiertagen allerdings unter 040/ 535 95 800 erreichbar.

Ab 2. Januar sind städtische Einrichtungen wieder geöffnet

Bürgerinnen und Bürger können das Stadtmuseum und die Stadtbücherei Norderstedt-Mitte in diesen Tagen nicht nutzen. „Die anderen drei Büchereien sind zu den bekannten Zeiten geöffnet. Auch die offenen Büchereien können wie gewohnt genutzt werden“, sagt die Stadtverwaltung.

Newsletter für Norderstedt und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Ab Dienstag, 2. Januar, sind das Rathaus und die städtischen Einrichtungen wieder wie üblich erreichbar.