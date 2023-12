Mann rast unter Drogen auf frisiertem E-Bike durchs Dorf

Sülfeld. Die Langeweile auf dem platten Land treibt nicht selten merkwürdige Blüten: Segeberger Polizeibeamte trauten am Montag in Sülfeld ihren Augen kaum, als sie einen Mann auf einem Elektrofahrrad an sich vorbeirauschen sahen. Zwar hielt er sich an die innerorts übliche Geschwindigkeit von 50 km/h, allerdings ganz ohne Muskelkraft.

Der 37-Jährige war gegen 13.15 Uhr auf der Bundesstraße 432 unterwegs, die auf Höhe des Sülfelder Ortsteils Borstel Hamburger

Straße heißt. Die Beamten des Autobahn- und Bezirksreviers Bad Segeberg holten den rasenden Radler ein und kontrollierten ihn.

Aus einem E-Bike wird ein Kleinkraftrad

Schnell stellte sich heraus, dass an dem E-Bike kräftig manipuliert worden war. Zugelassen ist das Rad für Geschwindigkeiten bis zu 25 km/h. Die frisierte Variante des 37-Jährigen brachte es auf die doppelte Geschwindigkeit. Verkehrsrechtlich machten die technischen Veränderungen aus dem Elektrofahrrad aber ein Kleinkraftrad. Und für dieses benötigt man einen entsprechenden Führerschein.

Mehr Blaulicht

Diesen konnte der 37-Jährige allerdings nicht vorlegen. Den Beamten fiel während der Kontrolle auf, dass der Fahrer sich irgendwie auffällig verhielt und tippten auf die Einnahme von Drogen. Freimütig gab der Mann zu, dass er sich Betäubungsmittel eingeworfen hatte, bevor er sein frisiertes E-Bike bestiegen hatte.

Die Beamten ordneten die Entnahme einer Blutprobe an. Der Mann wird sich nun wegen des Führens eines Kraftfahrzeuges ohne die erforderliche Fahrerlaubnis, eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und des Führens eines Kraftfahrzeuges unter der Wirkung berauschender Mittel verantworten müssen.

Newsletter für Norderstedt und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.