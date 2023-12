Waldweihnacht und Wildweihnacht: Zwei Muss-Termine im Advent

Die Waldweihnacht der Freiwilligen Feuerwehr Garstedt wird auf einer Lichtung im Forstgehege Syltkuhlen in Norderstedt gefeiert.

Norderstedt/Eekholt. Zwei besondere Traditionstermine zu Weihnachten stehen an: zum einen die stimmungsvolle Waldweihnacht im Forstgehege Syltkuhlen in Norderstedt. Zum anderen die Wildweihnacht im Wildpark Eekholt, bei der auch der Weihnachtsmann die Kinder und Tiere besucht.

Immer am letzten Sonnabend vor Heiligabend lädt die Freiwillige Feuerwehr Garstedt zur Waldweihnacht nach Norderstedt ein. Und in diesem Jahr ist dieser Sonnabend der 23. Dezember und damit der Vorweihnachtstag. „Ideale Bedingungen, um sich nach Abschluss der Vorbereitungen der Festtage besinnlich auf Weihnachten einzustimmen“, so die Feuerwehr.

Waldweihnacht: Gemeinsam singen inmitten des Waldes

Inmitten der Natur gibt es Live-Musik und gemeinsam wird gesungen.

Foto: FF Garstedt

Die Waldweihnacht im Forstgehege Syltkuhlen beginnt um 19 Uhr und dauert etwa eine Stunde. Vor Ort, inmitten der Natur, werden neben der BigBand der Feuerwehr Garstedt die Bahrenfelder Jubilissimis, Bargfeld4Brass, sowie die Gruppe HeartBeat der Emmaus-Kirchengemeinde Norderstedt mit ihren Melodien auf das anstehende Weihnachtsfest einstimmen. Pastor Martin Lorenz erzählt zudem die Weihnachtsgeschichte.

Die Besucherinnen und Besucher können mitsingen oder nur lauschen, und Glühwein, Punsch, Kakao oder andere

Heißgetränke müssen sie sich selbst mitbringen. Denn auch das gehöre zum „besonderen Reiz“ der Veranstaltung dazu, die Verpflegung bringt sich jeder ganz nach individuellen Vorlieben selbst mit. Achtung Kinder: Der Weihnachtsmann hat sich bereits bei der Feuerwehr gemeldet und will es sich nicht nehmen lassen, an der Veranstaltung teilzunehmen, um kleine Leckereien an die jüngsten Gäste zu verteilen.

Die Waldweihnacht wird auf der Lichtung beim Waldinformationspunkt der NABU-Gruppe (auch bekannt als Wetterschutzhütte der Waldjugend) gefeiert. Erreichbar ist diese über den Friedrichsgaber Weg und den Harthagen. Die letzten Meter können nur zu Fuß bewältigt werden.

Wildweihnacht: Tiere füttern mit denm Weihnachtsmann

Wildweihnacht im Wildpark Eekholt: Die Tiere kennen den Mann mit dem weißen Bart und der roten Mütze nur zu gut.

Foto: Wildpark Eekholt / Wolf von Schenck

Am nächsten Tag, Heiligabend, feiert der Wildpark Eekholt seine Wildweihnacht zwischen 10.30 und 13 Uhr. Gemeinsam mit allen kleinen und großen Besuchern zieht der Weihnachtsmann durch den Wildpark, um den Tieren eine Extraportion Leckerlis zum Weihnachtsfest zu bringen. Und die Tiere kennen und erwarten den Mann mit dem weißen Bart und dem roten Mantel bereits.

Für seine große Wildparkrunde braucht der Weihnachtsmann viele kleine, fleißige Helfer, die ihn beim Füttern der Hirsche, Fischotter, Wildschweine und Wölfe unterstützen. Als Belohnung für die tatkräftige Hilfe hat er für die Kinder süße Naschereien, Mandarinen und Äpfel dabei. Die Erwachsenen stärken sich mit einem heißen Punsch.

Weihnachtsgeschichte wird vorgelesen

Nach dem Füttern liest der Weihnachtsmann den Kindern die Weihnachtsgeschichte vor.

Foto: Wildpark Eekholt / Wolf von Schenck

Wenn die Wildtiere mit Futter versorgt sind, nimmt der Weihnachtsmann inmitten der Besucherrunde seinen hohen Strohsitz ein und erzählt die traditionelle Weihnachtsgeschichte. Danach tragen die Kinder ihre auswendig gelernten Gedichte und Lieder vor und können dem Weihnachtsmann auch ihre wichtigsten Weihnachtswünsche anvertrauen. Wird er sie alle erfüllen?

Auch das Wildpark-Personal ist bei der Wildweihnacht in Festtagsstimmung.

Foto: Wildpark Eekholt / Wolf von Schenck

Dieses weihnachtliche Erlebnis in zauberhafter, winterlicher Natur läutet den Heiligen Abend ein. „Die Begegnungen mit den Wildtieren führen zum Ursprung des Weihnachtsfestes, dem Fest der Liebe und des Mitgefühls für andere Geschöpfe. Machen Sie sich und Ihrer Familie ein persönliches Geschenk und genießen diesen schönen Weihnachtsspaziergang“, sagt Wildpark-Geschäftsführer Wolf von Schenck.

Der Wildpark Eekholt ist täglich, auch an den Feiertagen, von 10 bis 16 Uhr geöffnet, Einlass an Heiligabend und Silvester bis 13 Uhr. Besucher können den Wildpark auch bei längerem Aufenthalt später durch das Drehtor verlassen.