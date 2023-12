Der Mann verschwand am Montag und wurde seither von seinen Angehörigen nicht mehr gesehen. Er könnte Hilfe benötigen.

Polizei Kreis Segeberg In Ellerau vermisst: Wer hat Gerd-Holger M. (63) gesehen?

Ellerau. In Ellerau wird der 63-jährige Gerd-Holger M. vermisst. Wie die Polizei mitteilt, hat der Mann am Montag sein privates Umfeld um 11 Uhr in Ellerau mit unbekanntem Ziel verlassen und ist bislang noch nicht zurückgekehrt. Die Angehörigen machen sich große Sorgen. „In Anbetracht der Dauer des Fernbleibens kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Vermisste Hilfe benötigt“, teilt die Polizei mit.

Die Polizei fahndet nach dem Mann in der Region, hat aber keinerlei Anhaltspunkte, wo er sich aufhalten könnte. Die Ermittler erhoffen sich nun, durch Hinweise aus der Bevölkerung Gerd-Holger M. zu finden. Der Gesuchte ist 1,80 Meter groß und von schlanker Statur. Er hat graue, kurze Haare.

Gerd-Holger M. ist mit einem Renault-Transporter unterwegs

Zuletzt bekleidet war er mit einer Jeanshose, hellblauem Langarmhemd, dunkelbraunen Lederstiefeln und schwarz/ dunkelblauer Jacke der Marke „Wellensteyn“. Der Vermisste ist mit einem Transporter der Marke Renault mit Segeberger Kennzeichen unterwegs.

Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten nehmen die Kriminalpolizei in Norderstedt unter 040/528060, der Notruf 110 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

