Autofahrer fährt Kind an, hupt und flüchtet vom Unfallort

Norderstedt. Ein elfjähriges Mädchen wurde am Freitag, gegen 7.40 Uhr, auf der Ulzburger Straße in Norderstedt von einem Autofahrer angefahren und dabei leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilte, verhielt sich der Unfallfahrer äußerst verantwortungslos. Ohne sich um das Kind zu kümmern, fuhr er einfach davon. Schlimmer noch: er hupte das Kind an.

Das Kind versuchte in Abschnitt der Ulzburger Straße zwischen der Rathausallee und dem Langenharmer Weg die Straße zu überqueren. Das Mädchen war mit einem Fahrrad unterwegs, mutmaßlich zur Schule, und stieg nun am Straßenrand von ihrem Rad ab. Auf der Ulzburger Straße ist an dieser Stelle eine Verkehrsinsel, die das Kind zum Überwinden der viel befahrenen Straße nutzen wollte.

Mädchen stürzte und der Fahrer hupte

Als das Kind auf der Straße stand, kam ein nach Aussagen des Mädchens schwarzes Auto angefahren, das in Richtung des Langenharmer Weges auf der Ulzburger Straße fuhr. Offenbar hatte der Fahrer – die Elfjährige will einen Mann am Steuer erkannt haben – das Kind übersehen und fuhr es an.

Die 11-Jährige stürzte zu Boden und verletzte sich leicht. Statt anzuhalten, sich um das Kind zu kümmern und die Verantwortung für den Zusammenstoß zu übernehmen, hupte der Fahrer das Kind nun angeblich aus dem Weg und setzte seine Fahrt fort. Verletzt ging das Mädchen alleine nach Hause. Die Mutter erstattete im Anschluss sofort eine Anzeige. Ihre Tochter konnte sich lediglich an ein schwarzes Auto mit Segeberger Kennzeichen erinnern.

Die Polizei fahndet nach dem Auto und leitete ein Strafverfahren ein. Wer Hinweise zur Aufklärung des Unfallhergangs sowie zur Identität des Unfallfahrers hat, meldet sich bei der Polizeistation Norderstedt-Mitte unter 040/5353620. Ebenso kann sich der bisher unbekannte Autofahrer unter dieser Rufnummer melden.

