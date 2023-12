Weihnachtsmarkt Schmuggelstieg: Gemütlichkeit im Advent am lodernden Feuerkorb

Drei stimmungsvolle Tage im Einkaufsquartier am Ochsenzoll: Was der hübsche Markt am Wochenende an über 40 Buden bietet.

Feuerkörbe, mittelalterliche Stimmung und Live-Musik: Der Weihnachtsmarkt am Schmuggelstieg in Norderstedt eröffnet am Wochenende.

Norderstedt. Er gilt als einer der romantischsten, stilvollsten und bestbesuchten Weihnachtsmärkte in der Region. Und er strahlt eine urige Gemütlichkeit aus: der Historische Weihnachtsmarkt am Schmuggelstieg in Norderstedt, der wieder am dritten Adventswochenende (15. bis 17. Dezember) drei Tage geöffnet ist. „Die Besucherinnen und Besucher erwarten heimelige Atmosphäre mit offenen Feuerstellen, Budenzauber, altem Handwerk, reichlich Schabernack und unterhaltsame Live-Musik“, kündigen Bettina Weidemann und Tobias Mährlein von der Werbegemeinschaft der Händler am Schmuggelstieg an, die den Markt ausrichten.

Zum 21. Mal veranstalten sie diesen atmosphärischen Weihnachtsmarkt. Die beliebten Hexen mit ihren schrulligen und furchteinflößenden Masken, die sonst immer vom Hamburger Dom hier in Norderstedt Zwischenstation machten, werden diesmal aber nicht vorbeifliegen. Hexenmeister Andreas Matuschak habe sich zur Ruhe gesetzt, erklärt Mitveranstalter Matthias Brötzmann, der das Programm auf die Beine gestellt und bereits das Weinfest im Herbst für die Werbegemeinschaft organisiert hat.

Aber Matuschak werde dennoch wieder dabei sei, nämlich als Weihnachtsmann. Am Sonnabend und Sonntag (15./17.) throne der auf einem goldenen Stuhl und verteile Geschenke an die Kinder der Besucher. „Es soll wieder ein Weihnachtsmarkt für die ganze Familie sein“, betont Mährlein. „Hier gibt es kein Glitzer und Glimmer. Hier treffen sich die Nachbarn zum Klönen bei einem Glühwein, während die Kinder sich beim Spielen vergnügen können.“

Treffpunkt für Familien: Der Strohballenberg

Sie laden wieder am dritten Adventswochenende zum historischen Weihnachtsmarkt am Schmuggelstieg in Norderstedt: Bettina Weidemann und Tobias Mährlein /rechts) von der Werbegemeinschaft und Mitorganisator Matthias Brötzmann.

Beliebter Anziehungspunkt dürfte da für die kleinen Besucher wieder eine Burg aus 200 Strohballen sein, in der sie nach Herzenslust toben, spielen und sich bewerfen können, sagt Bettina Weidemann. In der heutigen Zeit wirkten solche einfachen Dinge beinahe altmodisch. Aber die Kinder hätten jedes Mal großen Spaß daran. „Nur die Entsorgung des Strohs ist nachher etwas teuer“, schmunzelt Mährlein. „Es gilt dann als Sondermüll.“

Das wird die Kinder kaum davon abhalten, im Stroh herumzutollen, selbst wenn die Temperaturen um den Gefrierpunkt liegen sollten. Auch ein Kinderkarussell sowie ein Trampolin und eine Bungee-Jumping-Anlage werden die Kinder in Bewegung halten. Und die ganz Kleinen werden staunende Augen machen, wenn sie beim Laternenumzug mitlaufen, der am Sonnabend nach Einbruch der Dunkelheit um 17 Uhr am Schmuggelstieg startet und einmal rund ums Quartier verläuft. Der Musik-und Spielmannszug aus Langenhorn wird ihn musikalisch begleiten.

Live-Musik und mittelalterliche Atmosphäre

Ohnehin wird es reichlich Live-Musik zu hören und zu sehen geben. Der Kinderchor der Yamaha-Music-School wird ebenso auftreten wie der Gospelchor „Gospel on Earth“ aus Hamburg. Der wird auch die Besucher zum Mitsingen einladen. Und an allen drei Tagen wird das Trio Rabenzauber mit ihren Trommeln, Flöten und Leiern für eine mittelalterlich anmutende Atmosphäre sorgen und ein wenig Quatsch mit den Besuchern machen.

An den Holzbuden wird es Kunsthandwerk zu kaufen geben, das von Weihnachtsdeko über Schmuck und Edelsteine bis zu Wollmützen und Schals reicht. Das gastronomische Angebot reicht von Glühwein über Süßwaren bis zu Spiralkartoffeln und Gegrilltem. Dazu sorgen mehrere kleine offene Feuerstellen für Wärme und Atmosphäre. 35 Holzhütten stehen auf dem historischen Weihnachtsmarkt.

Weihnachtsmarkt Schmuggelstieg, Fr+Sa+So, 15.-17.12, 14.00-23 (Fr), 11.00-23.00 (Sa), 11.00-19.00 (So).