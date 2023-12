Frau ertappt zwei Einbrecher im Wohnzimmer und vertreibt sie

Einbrüche am Wochenende in Norderstedt und dem Kreis Segeberg: In den meisten Fällen gingen die unbekannten Täter gewaltsam vor und sorgten für Schäden an Häusern und in Wohnungen (Symbolfoto).

Norderstedt. Eine Norderstedterin überraschte in ihrem eigenen Wohnzimmer zwei Einbrecher und schlug sie in die Flucht. Ebenso wurden in Tangstedt zwei Kriminelle von aufmerksamen Nachbarn auf frischer Tat ertappt und vertrieben. Zwei weitere Fälle werden aus Henstedt-Ulzburg und Bad Segeberg gemeldet. Es zeigt sich: Die Einbrecher sind in diesen Tagen im Kreis Segeberg so aktiv wie nie.

Zum vereitelten Einbruch in Norderstedt kam es am Donnerstag in einer Erdgeschoss-Wohnung an der Königsberger

Straße. Eine Frau war offenbar alleine zu Hause und wurde plötzlich stutzig. Waren das Lichter da in ihrem dunklen Wohnzimmer? Als die Frau nachsah, der Schock: zwei Einbrecher standen in der guten Stube, auf der Suche nach Beute.

Die Frau rief und die Täter flüchteten

Die Frau blieb mutig und rief den Einbrechern etwas zu. Die erschreckten sich offenbar und ergriffen sofort die Flucht. Sie entwischten über den Balkon aus dem Wohnzimmer. Die Frau ließ sich offenbar durch den Zwischenfall nicht weiter beeindrucken. Denn sie ging erst am nächsten Morgen zur Polizei und zeigte den Fall an. Eine Fahndung nach den Einbrechern im Umfeld der Wohnung erübrigte sich aufgrund der verspäteten Anzeige.

Am Freitag schließlich kam es zu einem Zwischenfall an einem Einfamilienhaus am Brookring in Tangstedt. Gegen 18 Uhr versuchten zwei Einbrecher gewaltsam über die Terrassentür auf der Rückseite des Hauses, in die Räumlichkeiten einzudringen. Dabei erzeugten sie offenbar eine Menge Krach. Aufmerksame Nachbarn nahmen die Geräusche wahr und entdeckten die Täter. Die Nachbarn riefen laut und vertrieben die Einbrecher, diese flüchteten über ein Nachbargrundstück davon.

Videoaufnahmen der Kriminellen in Henstedt-Ulzburg

Eine Beschreibung der Täter konnten die Zeugen nicht abgeben, jedoch fanden sich am Tatort die Fußspuren von mindestens zwei Personen. Eine sofortige Fahndung durch mehrere Streifenwagen führte nicht zum Ergreifen des Einbrecherduos.

In Henstedt-Ulzburg wurden von zwei Einbrechern sogar Videoaufnahmen durch eine Sicherheitskamera gemacht. Am Freitag, exakt um 17.17 Uhr, brachen sie in ein Haus am Kiefernweg ein. Die beiden Männer verschafften sich mit Gewalt Zugang und stahlen eine hochwertige Lederjacke von der Garderobe und 200 Euro Bargeld. Die Täter werden beide als schlank beschrieben. Beide trugen Mützen und Handschuhe, sowie helle Jacken, dunkle Hosen und Turnschuhe.

Täter haben es auf Schmuck und Bargeld abgesehen

Auch in der Kreishauptstadt in Bad Segeberg sind die Einbrecher aktiv gewesen: Am Freitagnachmittag, irgendwann zwischen 11.30 und 18.30 Uhr stiegen unbekannte Kriminelle in ein Haus an der Thüringer Straße ein. Nach der Spurenlage sei von zwei Tätern auszugehen, teilte die Polizei mit. Sie durchsuchten das Haus und stießen auf Schmuck, mit dem sie unerkannt fliehen konnten.

Weitere Zeugenhinweise zu den Taten sowie Mitteilungen zu Auffälligkeiten in den jeweiligen Tatzeiträumen werden von der Kriminalpolizei unter 04101/2020 oder unter SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegengenommen.