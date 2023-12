Dach droht einzustürzen: Feuerwehr räumt Segeberger Kino

Schreckmoment für Besucher des Cine-Planet in der Kreishauptstadt: Vorstellung wird wegen des Notfalls abgebrochen.

Einsturzgefahr: In einem Kinosaal des Cine-Planet in Bad Segeberg drohte am Sonntag die Decke nachzugeben.

Bad Segeberg. Für die Besucherinnen und Besucher eines Kinosaals im Cine-Planet in Bad Segeberg endete am Sonntagnachmittag die Vorstellung mit einem Schreckmoment. Die Feuerwehr ließ den Saal räumen. Denn das Dach drohte einzustürzen und die Menschen waren in Gefahr.

Mehr aus der Region

Offenbar hatte die Situation mit den starken Schneefällen der vergangenen Tage zu tun. Nachdem die Schneemengen auf dem Dach abgeschmolzen waren, muss sich offenbar das Wasser gesammelt haben, das teilweise auch wieder gefror. Eine Zwischendecke soll sich in dem betroffenen Kinosaal unter der Last bereits an einigen Stellen gesenkt haben.

Statiker prüfte, dann wurde Wasser abgepumpt

Die Feuerwehr pumpte Wasser vom Dach, das sich nach der Schneeschmelze dort gesammelt hatte. Am Montag bleibt das Kino geschlossen.

Foto: Danfoto / Daniel Friedrichs

Die Feuerwehr zog zunächst einen Statiker hinzu, der die Lage prüfte. Nachdem dieser Schäden festgestellt hatte, ließ die Feuerwehr den Saal räumen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Bad Segeberg pumpten das Wasser vom Dach ab. Der Kinosaal bleibt zunächst gesperrt, am Montag sollen Fachleute den Schaden begutachten. Die übrigen Säle des Cine-Planet sind nicht betroffen. Doch um die Sicherheit der Gäste nicht zu gefährden, entschied sich die Kino-Leitung dazu, das gesamte Kino am Montag zu schließen.