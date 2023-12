Verdacht auf Kindesmisshandlung – Tagesvater freigesprochen

Das Amtsgericht in Norderstedt-Mitte.

Norderstedt. Hat ein 45 Jahre alter Mann, der bis Sommer 2022 eine Kindertagespflege in Henstedt-Ulzburg betrieb, einen damals 13 Monate alten Jungenmisshandelt? Hat er diesen zu fest angefasst, vielleicht sogar geschlagen, sodass das Kind blaue Flecken, eine Quetschung und eine Schädelprellung hatte? Oder gab es ganz andere Gründe für die ungewöhnlichen Verletzungen? Mit dieser Frage befasste sich an zwei Verhandlungstagen das Amtsgericht Norderstedt. Der Prozess, in dem bis zum Schluss wesentliche Fragen ungeklärt blieben, endete mit einem Freispruch für den Angeklagten.

Das Kind, das mit zwei Müttern in Henstedt-Ulzburg lebt, war Ende Mai 2022 mit Verdacht auf Gehirnerschütterung in das Kinderkrankenhaus Hamburg-Altona eingeliefert worden. Die Ärzte stellten eine Schädelprellung fest, außerdem ungewöhnlich viele blaue Flecken. Die Ärzte vermuteten eine Kindeswohlgefährdung, holten das Kinderschutzteam des Krankenhauses und auch Mitarbeiter des Jugendamts hinzu, sowie eine Kriminologin.

Auffälligkeiten während der Eingewöhnung

Die leibliche Mutter des Kindes, 40, sowie ihre Ehefrau, 34, erstatteten daraufhin Anzeige gegen den Leiter der Tagespflege-Einrichtung, in der Junge seit Kurzem eingewöhnt worden war. Denn während der Eingewöhnung habe es immer wieder Auffälligkeiten gegeben, wie die 34-Jährige später als Zeugin vor Gericht aussagte. Sie habe gemeinsam mit einer Freundin blaue Flecken und rote Striemen bei dem Kind bemerkt und auch fotografiert. Einige Tage später hatte der Junge dann in der Tagespflege Symptome einer Gehirnerschütterung und wurde dann ins Krankenhaus gebracht.

Der Tagesvater hatte all diese Dinge nicht bestritten, die Symptome der Gehirnerschütterung sogar mit einem Video selbst dokumentiert. Er gab an, dass das Kind, das zu dieser Zeit Laufen lernte, zweimal gestürzt sei. Für die blauen Flecken hatte er keine Erklärung, betonte aber, dass er selbst keinerlei Verdacht gegen die beiden Mütter gehegt habe. Laut Gutachten des Gerichtsmediziners ist es allerdings wahrscheinlich, dass ein Erwachsener das Kind mindestens zu fest angepackt hatte. Jede einzelne Verletzung sei zwar auch anders erklärbar, das Gesamtbild spreche aber für eine Kindeswohlgefährdung.

Staatsanwältin forderte 4000 Euro Geldstrafe

Am finalen Prozesstag plädierte die Staatsanwältin für eine Verurteilung des 45-Jährigen wegen „zweimaliger vorsätzlicher Köperverletzung“ zu einer Geldstrafe von 4000 Euro. Zur Begründung zog sie das Gutachten heran. „Der Gutachter kommt zu der Auffassung, dass es um Misshandlung, um stumpfe Gewalt geht“, sagte sie. Und: „Wer kommt dafür infrage? Das Elternhaus oder die Tagespflege.“

Für eine der beiden Mütter als Täterin gebe es aber aus ihrer Sicht „überhaupt keine Anhaltspunkte.“ So habe die 34-Jährige selbst Verletzungen mit Fotos dokumentiert und auch eine Freundin hinzugezogen. Die Mütter hätten außerdem selbst am fraglichen Tag einen Krankenwagen gerufen. Im Krankenhaus schließlich hätten die Fachleute „keine Auffälligkeiten bei der Interaktion“ der Mütter mit dem Kind festgestellt. Außerdem musste das Kind im Sommer 2022 noch zu zwei Folgeuntersuchungen gebracht werden, als es schon nicht mehr in der Tagespflege war. Bei diesen waren dann keine Verletzungen mehr festgestellt worden.

All das spreche gegen eine Schuld der Mütter. Der Angeklagte hingegen habe sich dadurch verdächtig gemacht, dass er von einem Sturz des Kindes nur auf Nachfrage berichtet habe. „Meiner Auffassung nach gibt es keine andere Erklärung, als dass die Verletzungen durch den Angeklagten passiert sind“, so die Staatsanwältin.

Rechtsanwältin: Eltern, die selbst die Täter sind, verhalten sich so nicht

Auch die Rechtsanwältin der beiden Frauen hob in ihrem Plädoyer auf die Untersuchung im Krankenhaus ab, und die vielen Befragungen durch Jugendamtsmitarbeiter, denen die Frauen sich stellen mussten. „Im Krankenhaus wird man selbst durchleuchtet“, so die Anwältin. Warum hätte sich eine schuldige Person selbst in so eine Situation bringen sollen? „So verhalten sich keine Eltern, die selbst für die Verletzungen ihres Kindes verantwortlich sind.“

Vollkommen anders sah das der Strafverteidiger des Angeklagten. Schon das Gutachten des Rechtsmediziners, so betonte er in seinem Plädoyer, gebe nicht genug für eine Verurteilung her. Denn der Experte habe ja nur davon gesprochen, dass eine Kindesmisshandlung „wahrscheinlich“ sei, andere Ursachen aber nicht ausgeschlossen.

Gabe es überhaupt eine Kindeswohlgefährdung?

Aber auch im Falle einer ganz eindeutig belegten Misshandlung stelle sich immer noch die Frage nach dem Täter – oder der Täterin. Er unterstrich zunächst, dass es überhaupt nicht die Mütter gewesen seien, die das Thema Kindeswohlgefährdung aufgebracht hätten. „Das war der Notarzt im Krankenwagen.“ Und dann seien es die Ärzte im Krankenhaus gewesen, die das weitere Verfahren vorantrieben. Die unausgesprochene Schlussfolgerung: Die Mütter waren somit möglicherweise unfreiwillig in die Situation gekommen, von Polizei und Jugendamt unter die Lupe genommen zu werden.

Dass sich sein Mandant verdächtig gemacht habe, wies er entschieden zurück. „Er hat ein Video aufgenommen. Warum sollte er das tun, wenn er ein schlechtes Gewissen hat? Und er hat die anderen Eltern aus der Tagespflege selbst informiert, dass ein Verdacht gegen ihn vorliegt. Verhält sich so jemand, der etwas zu verbergen hat?“

Außerdem habe es in der ganzen Zeit seit 2015, als er als Tagesvater begann, nie einen solchen Vorfall gegeben. Er habe mehr als 30 Kinder betreut, ohne dass es zu aktenkundigen Problemen gekommen sei.

Verteidiger: Wer als Täterin infrage kommen könnte

Dass er eine ganz andere Person für die mögliche Täterin hielt, deutete der Anwalt auch an – nämlich die leibliche Mutter des Kindes. Die habe sich, weil sie im Mai einen neuen Job anfing, in einer „stressigen Gesamtsituation“ befunden. Und sie habe genau in der Zeit, als die Verletzungen entdeckt wurden, eine „Auszeit“ gebraucht. Tatsächlich hatte die 34-Jährige ausgesagt, dass sie ihrer Frau ein Wochenende Pause geschenkt hatte.

Noch ein verdächtiger Punkt, aus Sicht des Anwalts: Die leibliche Mutter war bei der Fahrt ins Krankenhaus nicht dabei. Die hatte das vor Gericht damit begründet, dass sie in so einer Situation „nicht stark genug“ für das Kind hätte sein können. Aber der Anwalt betonte, dass dieses Verfahren „merkwürdig“ sei.

Er betonte zum Schluss, dass er niemanden verdächtigen wolle, die Schuldfrage sei „völlig offen“. Aber in jedem Fall sei sein Mandant freizusprechen. Der, sichtlich sehr angespannt, sagte nur, dass er das „genauso“ sehe.

Amtsrichterin: „Mir ist das Verfahren nicht leichtgefallen“

Die Amtsrichterin folgte dieser Forderung. „Mir ist das Verfahren nicht leichtgefallen“, betonte sie gleich. Aber sie sagte auch, dass es laut Gutachten eben nicht zweifelsfrei belegt sei, dass es überhaupt eine Fremdeinwirkung gab. Und der Gutachter habe eben auch gesagt, dass solche blauen Flecken auch durch „spontanes Hinlangen“ eines Erwachsenen entstanden sein könnten, etwa dann, wenn man ein Kind daran hindern will, in eine Steckdose zu fassen.

Die Amtsrichterin sagte, dass sie „persönlich eine Vermutung“ habe, was innerhalb der zwei Wochen passiert sein könnte. „Aber als Richterin brauche ich Gewissheit.“

Die Richterin betonte auch, dass sie es keineswegs für verdächtig halte, wenn „eine Mama mal eine Auszeit“ brauche. Und auch dafür, dass die 40-Jährige nicht mit ins Krankenhaus wollte, habe sie „menschlich absolutes Verständnis.“

Ob die beiden Mütter in Berufung gehen, ist noch nicht sicher

In Richtung der beiden Mütter, die sichtlich betroffen waren, sagte sie: „Ich kann mir vorstellen, dass sie sich einen anderen Verfahrensausgang gewünscht hätten. Ich hätte vollstes Verständnis, wenn sie das durch eine zweite Instanz prüfen lassen möchten.“ Ob sie tatsächlich in Berufung einlegen werden, konnte die Anwältin der beiden am Ende dieses zweiten Prozesstags noch nicht sagen.

Sicher scheint indes, dass die Zeit des 45-Jährigen als Tagesvater vorbei ist, trotz Freispruch. Dieser hatte seine Einrichtung auf Geheiß des Jugendamtes zunächst schließen müssen, nachdem es die Anzeige gab. Wenig später, so sagte der 45-Jährige vor Gericht, habe er sich entschieden, komplett den Beruf zu wechseln. Er arbeitet mittlerweile „wieder in der IT“. Die Arbeit mit Kindern habe ihm viel Spaß gemacht, aber wegen der belastenden Zeit im Frühjahr und Sommer 2022 wolle er nicht zurück in diesen Job.