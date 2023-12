Straßenausbau: Vier Eigentümer sollen 142.000 Euro zahlen

Norderstedt. Grundstückbesitzern treibt diese Ankündigung der Stadtverwaltung Norderstedt den Schweiß auf die Stirn: „Ihre Straße wird erstmalig und endgültig ausgebaut!“ Heißt nämlich: 90 Prozent der Kosten für das öffentliche Bauwerk bleiben an den Besitzern der Liegenschaftenan der Straße kleben. In Norderstedt gibt es unter den 470 Straßen noch 60 bis 70 Exemplare, die zwar in den vergangenen Jahrzehnten zur Erschließung von Wohnbebauung angelegt wurden, aber eben nie so, dass man nach rechtlichen Vorgaben von einer Mindestanforderung an eine Wohnstraße sprechen kann.

Die Stadt Norderstedt baut diese Straße sukzessive aus. Aktuell sind die Grundstücksbesitzer der Straße Achternkamp in Garstedt gezwungen, sich mit dem Ausbau ihrer Straße auseinanderzusetzen, die laut Anwohnern seit mehr als 50 Jahren so existiert und funktioniert, wie sie sich derzeit darstellt: Eine Piste mit einer unebenen Asphaltdecke, voller tiefer Pfützen nach jedem Regen. Auf der einen Seite stehen Bäume in einem Grünstreifen und keine Häuser. Auf der anderen Seite, hin zu den nur fünf Grundstücken mit der Adresse Achternkamp, wurde ein Teil der Piste mit Holzbalustraden optisch als Fußweg abgetrennt. Das hat Nachkriegscharme.

Vier Grundstücksbesitzer sind betroffen

Nun hat die Stadt den betroffenen vier Grundstücksbesitzern mitgeteilt, dass aus der Piste eine ordentliche Straße werden soll. Je nach Grundstücksgröße, der Bebaubarkeit und der gewählten Straßenausbauvariante müssen sie pro Kopf zwischen 17.000 und 35.500 Euro als Anteil rechnen. Aufgrund der derzeit durch alle möglichen Effekte angespannten wirtschaftlichen Lage gewährt die Stadt Norderstedt Ratenzahlungen und Stundungen.

Ende August hatte sich die Stadt bereits bei einer Einwohnerversammlung mit den betroffenen vier Grundstücksbesitzern zusammengesetzt. Die mussten zunächst begreifen, warum sie für die Kosten des Ausbaus herangezogen werden. Wurden die Straßenausbaubeiträge in Norderstedt nicht abgeschafft?

Erstmaliger Ausbau oder nur Sanierung?

Stimmt. Doch dazu muss man wissen: Straßenausbesserungen und Sanierungen wurden nach dem kommunalen Abgabengesetz früher mit 85 Prozent der Kosten von den Grundstücksbesitzern bezahlt. Diese Praxis wurde abgeschafft. Jedoch der erstmalige und endgültige Ausbau von Straßen ist eine Vorgabe des Bundesbaugesetzes und kann nicht von der öffentlichen Hand in den Kommunen übernommen werden. Die zahlt nur zehn Prozent der Kosten, den Rest der Grundstücksbesitzer. Wer sein Haus im Neubaugebiet baut, preist die Kosten für Erschließung gleich mit ein. Wer diese erst 50 oder mehr Jahre später aufgebrummt bekommt, hadert mit seinem Schicksal.

Zum Beispiel mit der Tatsache, dass die Straße nur einseitig bebaut wurde. „Diese 5 Grundstückseigentümer können absolut nichts dafür, dass die Straße in den 1960-ziger Jahren nur einseitig bebaut wurde. Kann da Ihre Antwort wirklich nur lauten: Pech gehabt?“, argumentiert ein Anwohner per Brief an die Stadt. Er hat einen Beitrag von weit über 20.000 Euro zu erwarten und plädiert dafür, dass die Kosten fairerweise halbiert werden.

Grundstücksbesitzer fordern einen Wanderweg

Es wird angemerkt, dass die seit 50 Jahren bestehende Asphaltdecke erst durch den baustellenbedingten Schwerlastverkehr in den Jahren 2019 bis 2022 stark beschädigt worden sei, weil in der Nachbarschaft am Buckhörner Moor das Wohngebiet „Wohnen am Moorbekpark“ hochgezogen wurde. Und weil das so ist, müssten doch alle diese neuen Bewohner am Ausbau des Achternkamp fairerweise beteiligt werden.

Andere Eigentümer sprachen sich dafür aus, dass die Straße ein Sandweg werden soll, ein landwirtschaftlicher Weg oder eine Verlängerung des Wanderweges in den nahen Moorbekpark. Jedoch zeigte sich Norderstedter Fachamtsleiter für den Straßenbau, Mario Kröska unerbittlich. Alle diese Varianten seien nicht machbar, da sie nicht dem Standard entsprächen, den öffentliche Straßen haben müssen, die von der Post oder der Müllabfuhr genutzt werden.

Politik hat im Bauausschuss das letzte Wort

Doch die Frage stellt sich: Wenn der jetzige Standard in den letzten Jahrzehnten ausgereicht hat, wieso sollte das nicht auch in den nächsten 50 Jahren noch der Fall sein? Darüber muss nun die Kommunalpolitik entscheiden. Denn die bekommt den Ausbau Achternkamp in der Sitzung des Bauausschusses am 7. Dezember zur Entscheidung auf den Tisch. Die Politik könnte dem Wunsch nachkommen, den Achternkamp zum Wanderweg oder landwirtschaftlichen Weg zu erklären, über den lediglich die Anwohnenden ihre Grundstücke anfahren dürfen.

Die Haltung der Verwaltung dazu ist klar: „Im Sinne einer einheitlichen, verkehrssicheren sowie für den Aufenthalt im Straßenraum attraktiven Gestaltung der Norderstedter Straßen, wird dieser Änderungswunsch von der Verwaltung ausdrücklich nicht befürwortet. Durch den erstmaligen und endgültigen Ausbau müssen die technischen Mindestanforderungen an eine Wohnstraße erfüllt sein.“

Die Grundstückeigentümer wehren sich nicht kategorisch gegen den Ausbau. Wenn alles Widersprechen nichts nützt, würden sie den Ausbau als „Shared Space“ bevorzugen, also eine verkehrsberuhigte Zone, in der alle Verkehrsteilnehmer gleichberechtigt sind. 141.000 Euro würde dieser Ausbau kosten.