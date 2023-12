Bent und Bennet: Sie brauchen Action und Kuscheleinheiten

Norderstedt. Im Asyl für Katzen des Vereins Straßentiger Nord an der Oststraße in Norderstedt warten so einige Tiere auf ein neues Zuhause. Aktuell suchen die Ehrenamtlichen des Vereins für zwei halbwüchsige Racker eine passende Familie. Bent und Bennet leben noch nicht lange in Norderstedt. Doch bisher hat sie noch keiner der Katzeninteressenten gewollt.

Bent und Bennet sind Brüder und stammen aus einem Wurf vom 20. April 2023. Die Geburt der beiden und ihrer Geschwister war nicht ganz einfach. Sie mussten per Kaiserschnitt auf die Welt geholt werden. Danach wuchsen sie bei ihrer Mutter auf und wurden gut versorgt. Sie lebten gemeinsam in der Obhut eines anderen Tierschutzvereins.

Familie mit größeren Kindern ist geeignet

Nun sind Bent und Bennet auf sich gestellt und im Norderstedter Katzenasyl eingezogen. „Sie sind bei uns eingezogen und zeigen sich von Anfang an sehr neugierig, menschenbezogen und kuschelbedürftig“, sagt Claudia Keck, von Straßentiger Nord.

Mehr zum Thema

Am besten geeignet wäre eine Familie mit nicht mehr ganz so kleinen Kindern für Bent und Bennet. Im Idealfall wohnt diese Familie in einem Haus mit ruhigem Verkehr drumherum und genügend Freigang für die beiden Kater. „Sie brauchen ordentlich Action, aber auch Schmuse- und Kuscheleinheiten“, sagt Keck.

Die beiden sind, wie immer bei Vermittlungstieren von Straßentiger Nord, kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt, entfloht und tierärztlich untersucht. Wer sich für die beiden interessiert und den Vorgaben entspricht, kann sich unter 040/33 38 88 83 melden. Weitere Informationen gibt es unter www.strassentiger-nord.de

Newsletter für Norderstedt und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.