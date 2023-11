Neue Oberbürgermeisterin von Norderstedt: Katrin Schmieder wird vereidigt

Katrin Schmieder, hier beim Interview in der Norderstedt-Redaktion des Hamburger Abendblatts, gewann am 5. November die Stichwahl gegen den CDU-Bewerber Robert Hille.

Norderstedt. Dass sich die Stadtverwaltung in Norderstedt und in gewisser Weise auch die Politik in einer Übergangsphase befinden, ist in diesen Tagen rund um das Rathaus überall zu spüren. Wenige Wochen nach der Wahl von Katrin Schmieder zur Oberbürgermeisterin, verbunden mit dem Ende der Amtszeit von Elke Christina Roeder, wird sich am Dienstag, 12. Dezember, die Aufmerksamkeit auf die letzte Sitzung der Stadtvertretung in diesem Jahr richten. Diese beginnt um 19 Uhr im Plenarsaal, wird zudem online live übertragen. Alle Bürgerinnen und Bürger, die wollen, können damit Zeuge der Vereidigung von Schmieder werden.

Dieser formale Akt muss zwingend stattfinden, und das an diesem Datum. Denn Roeders letzter Arbeitstag ist der 9. Januar, Schmieder, derzeit noch Sozialdezernentin und Zweite Stadträtin, übernimmt die Geschäfte demnach einen Tag später. Dafür muss sie jedoch vereidigt sein. Überspitzt gesagt: Selbst wenn die Wahlsiegerin am 12. Dezember kränkeln würde, müsste sie sich eigentlich zur Sitzung schleppen und dann notfalls mit Mund-Nasenschutzmaske und Schal den Amtseid ableisten.

Norderstedt: Die neue Oberbürgermeisterin Katrin Schmieder wird vereidigt

Die Übergabe läuft hinter den Kulissen längst. Auch wenn beide Frauen im Verlaufe des Wahlkampfes öffentlich ihre Rivalität zeigten, haben sie sich gegenseitig einen professionellen Umgang zugesagt. Kürzlich nahm Schmieder beispielsweise bereits in Vertretung von Roeder an einer turnusmäßigen Runde bei Landrat Jan Peter Schröder teil, der regelmäßig die Spitzen der Verwaltungen zu Beratungen zu Gast hat.

Oberbürgermeisterin gratuliert Oberbürgermeisterin: Elke Christina Roeder überreichte Katrin Schmieder nach der gewonnenen Wahl einen Blumenstrauß.

Foto: Annabell Behrmann / HA

Knifflige Bereiche wie etwa das belastete Verhältnis der Stadt zum Wege-Zweckverband benötigen einen nahtlosen Übergang, auch die Frage zur Zukunft des Tierheims gehört dazu, ebenso befinden sich Rathaus und Politik mitten in den Beratungen für den nächsten Doppelhaushalt. Die Stadtvertretung hat zusätzlich den Zoff über die öffentliche Sicherheit auf der Tagesordnung.

Mehr zum Thema

Im Oktober hatte der Hauptausschuss hierzu einen Beschluss gefasst, unter anderem die Verwaltung zur Installation von Kameras an Brennpunkten aufgefordert. Elke Christina Roeder legte hiergegen Widerspruch ein, da das politische Gremium hier nicht zuständig sei. Maßnahmen der Gefahrenabwehr, so die Begründung, liegen gemäß Landesverwaltungsgesetz in der Verantwortung der Oberbürgermeisterin.

Norderstedt: Elke Christina Roeder wird von der Politik verabschiedet

Unwahrscheinlich, dass die Stadtvertretung hier mehrheitlich der Linie von Roeder folgt. Die Fraktionen setzen hier bereits auf eine neue Zusammenarbeit mit Katrin Schmieder, die diesen Streit demnach „erben“ wird.

Elke Christina Roeder wird am 12. Dezember ihrerseits am Ende der Stadtvertretersitzung offiziell verabschiedet. Und das ist nicht die einzige Zäsur. Denn auch für einen der profiliertesten Politiker in Norderstedt, den bisherigen CDU-Fraktionschef Peter Holle, ist es der letzte Arbeitstag im Stadtparlament. Er zieht sich aus persönlichen und gesundheitlichen Gründen von allen Ämtern zurück, seine Nachfolge als politische Spitze bei den Christdemokraten wird Gunnar Becker antreten.