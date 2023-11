Wärmeplanung: Zusammenarbeit aller Kommunen gefordert

Baustelle für Fernwärmeleitungen auf der Rathausallee im Jahre 2019: 70 Kilometer Leitungen liegen bereits in der Stadt, es gibt 14 Blockheizkraftwerke.

Kreis Segeberg. Die CDU will für Klarheit sorgen: Alle Bürger sollen ausreichend darüber informiert werden, wo Nah- und Fernwärme möglich ist und welche anderen regenerativen Energieformen wie Solar- oder Geothermie für eine umfassende Wärmeversorgung infrage kommen.

Um alle Möglichkeiten der Wärme- und Stromerzeugung zu nutzen, schlägt die CDU, dass alle regionalen Versorgungsunternehmen und alle Verwaltungen zusammenarbeiten. Die Segeberger Kreisverwaltung soll dabei den Hut aufhaben.

Wärmeplan: Norderstedt ist allen anderen Städten voraus

Der aktuelle Kabinettsbeschluss zum Wärmeplanungsgesetz der Bundesregierung sieht eine kommunale Wärmeplanung für alle Kommunen Deutschlands vor. Eine zentrale Maßnahme ist dabei die Errichtung von Wärmenetzen in Bestandsquartieren.

In Norderstedt wissen die Bürger zumindest annähernd, woran sie sind und was möglicherweise auf sie zukommt: „Solange wir planen, braucht sich niemand eine neue Heizungsanlage anzuschaffen“, hatte Oberbürgermeisterin Elke Christina Roeder angekündigt. Es sollen „maßgeschneiderte und gute Lösungen“ für die Stadt erarbeitet werden. Ziel sei es, die viertgrößte Stadt des Landes bis 2040 klimaneutral zu machen, fünf Jahre vor dem Landesziel. Das fertige Konzept mit ersten Vorschlägen eines Maßnahmenkatalogs will ein beauftragtes Hamburg Institut im Frühjahr 2024 vorlegen.

Norderstedt erstellt einen Wärmeplan, um bis 2040 klimaneutral zu sein. Im Bild Planer Felix Landsberg (von links), Oberbürgermeisterin Elke Christina Roeder, Baudezernent Christoph Magazowski, Werkleiter Nico Schellmann, Birgit Farnsteiner (Nachhaltiges Norderstedt), Energiemanager Rober Roß (Stadtwerke).

Foto: Burkhard Fuchs

Die CDU will alle Akteure an einen Tisch holen

Orientierung für die Entscheidung, welche Heizung die richtige ist, soll die Kommunale Wärmeplanung liefern. Fast 80 Städte und Gemeinden in Schleswig-Holstein müssen sie erstellen. Bis Ende 2024 müssen Mittel-, Oberzentren und Unterzentren mit Teilfunktion von Mittelzentren ihre kommunale Wärmeplanung abgeschlossen haben (35 Städte und Gemeinden), bis Ende 2027 müssen Unterzentren sowie Stadtrandzentren erster Ordnung ohne Wärmepläne fertig sein.

Das bedeutet: Henstedt-Ulzburg, Bad Bramstedt und Kaltenkirchen müssen bis 2027 Ergebnisse liefern, Norderstedt und Bad Segeberg bis Ende 2024. Um die Verwaltungen zu unterstützen schlägt die CDU vor, ein gemeinsames Verfahren zur Planung von Wärmenetzen zu entwickeln und alle Akteure an einen Tisch zu holen.

Die Planungen sollen nicht an den Gemeindegrenzen enden

„Wir denken dabei vor allem auch an die kleineren Gemeinden und Ämter“, sagt Torsten Kowitz, CDU-Fraktionsvorsitzender im Kreistag, der den Antrag in die Kreispolitik eingebracht hat. „Vor allem die kleineren Verwaltungen sollen nicht überfordert werden.“ Seiner Ansicht nach sollten die Planungen auch nicht an den Gemeindegrenzen aufhören. „Wir brauchen unbedingt einen gemeinsamen Fahrplan.“

Die CDU weist darauf hin, dass im integrierten Klimaschutzkonzept des Kreises Segeberg eine gesamte Versorgung mit Wärme, Kälte und Strom klimaneutral vorgesehen ist. Dieses gesamtgesellschaftliche Ziel könne aber nur gemeinsam erreicht werden – und zwar mit allen Städten, Gemeinden und den Akteuren der Versorgungswirtschaft. Kowitz: „Die Wärme- und Kälteplanung ist so schnell wie möglich in bestehende Planungen und Planungsprozesse bei der Entwicklung von neuem Wohnraum und Gewerbegebieten aufzunehmen.“

Regionale Versorgungsunternehmen sollen Pläne vorstellen

Berücksichtigt werden sollten dabei alle Geschäftsmodelle und Überlegungen zu Wärme- und Kältenetzen. Egal, ob kommunale Netze, private Netze, Netze von Stadtwerken oder Genossenschaftsnetzen. „Wir benötigen dringend eine gemeinsame Marschroute“, sagt Torsten Kowitz. „Damit können dann auch die Bürger etwas anfangen, weil sie wissen, was auf sie zukommt.“ Auch der Städte- und Gemeindetag sollen eingebunden werden.

In den ersten drei Monaten es kommenden Jahres soll zunächst eine öffentliche Informationsveranstaltung zum Theme „Zukünftige Wärme-/Energieversorgung im Kreis Segeberg“ stattfinden. Dabei sollen die regionalen Versorgungsunternehmen ihre bereits vorhandenen Pläne vorstellen. Kowitz: „Ziel soll es sein, alle Möglichkeiten der Wärme- und Stromerzeugung aus regenerativen Energien optimal zur Versorgung zu nutzen.“ Der Segeberger Kreistag beschäftigt sich am Donnerstag, 7. Dezember, mit dem CDU-Antrag.