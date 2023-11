Gegen einen Baum: Autofahrerin schwebt in Lebensgefahr

Der Skoda wurde weitegehend zerstört, sodass die Rettung der Frau mehr als 30 Minuten dauerte. Was die Polizei zum Hintergrund sagt.

Kreis Segeberg. Auch für erfahrene Polizisten, Feuerwehrleute und Mitarbeiter des Rettungsdienstes war der Anblick erschreckend: Bei einem Aufprall gegen einen Baum wurde in Mözen ein Skoda weitgehend zerstört. Die Feuerwehr befreite die Fahrerin mit schweren hydraulichen Rettungsgeräten aus dem Wrack. Sie schwebt in Lebensgefahr.

Die Einsatzkräfte wurden am frühen Sonntagabend gegen 17.20 zur Einsatzstelle auf der Bundesstraße 432 gerufen. Der Skoda war auf der Fahrt in Richtung Leezen mit hoher Geschwindigkeit von der Fahrbahn abgekommen, gegen einen Baum geprallt und kam hinter der Leitplanke zum Stehen. Um die Schwerverletzte zu befreien, entfernten Feuerwehrleute das Dach des Fahrzeugs.

Die Feuerwehr trennte das Dach des Autos ab, um die Autofahrerin zu befreien.

Foto: Westküsten-News / Florian Sprenger - Westküsten-News

Wegen der starken Verformungen an dem Auto zog sich die Rettung mehr als 30 Minuten hin. Ein Notarztteam versorgte die Fahrerin und fuhr sie nach der Rettung in ein Krankenhaus. Dort kämpfen Ärzte und Pfleger weiter um ihr Leben. Während der Rettungsarbeiten blieb die B432 in beiden Richtungen gesperrt.