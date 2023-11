Weihnachtsgeschenke aus der Region: 10 Tipps zum Fest

Ulrich Bultmann stellt in seiner kleinen Destillerie Gin und Aquavit her. Dafür benutzt er Früchte und Kräuter, die in Bad Segeberg und Umgebung wachsen.

Kreis Segeberg. Noch keine zündende Idee für ein passendes Weihnachtsgeschenk? Für die Lieben, die Freunde, Kollegen oder den Chef? Wir haben uns bei den vielen Produzenten und Anbietern im Kreis Segeberg mal umgeschaut und stießen auf eine Menge an Tipps für das individuelle Geschenk mit Bezug zur Heimat. Die zehn schönsten Tipps finden Sie in dieser Übersicht.

Norderstedt statt Nordpol: Stutenmilch vom Weihnachtsmann

Stutenmilch vom Haflingerhof Seraphin.

Foto: Annegret Seraphin

Eine Milch der besonderen Art gibt es auf dem Hof der Familie Seraphin, die seit über 40 Jahren Pferde züchtet. Die Milch der Haflingerstuten schmeckt ähnlich wie Mandelmilch und hat einen hohen Gehalt an Kalzium und Vitamin C.

Von ihrer heilenden Wirkung erfuhren sie durch eine Herzmuskelentzündung des Vaters der Familie, Thomas Seraphim.

Während seiner Erkrankung trinkt er täglich Stutenmilch und kommt dadurch wieder auf die Beine, seitdem verkauft die Familie in ihrem Hofladen und einem Online-Shop die Milch. Zu kaufen gibt es die Bio-Stutenmilch tiefgefroren, in Kapsel- und in Pulverform. 250 Milliliter der gefrorenen Milch kosten 3,75 Euro. Der Preis für 100 Gramm Milchpulver beläuft sich auf 35 Euro und eine Dose mit Kapseln ist für 35 Euro erhältlich.. Außerdem kann man bei den Seraphim‘s auch Pflegeprodukte wie Seife und Duschgel kaufen.

Für Anfänger und Brotliebhaber: Backmischungen und Backbücher

Brotbäcker Andreas Sommers.

Foto: Elke Baum

„Es gibt nichts besseres als ein gutes Brot“ ist das Motto von Carola und Andreas Sommers. Das Ehepaar hat eine Leidenschaft für das gesunde Gebäck und verkauft auf Wochenmärkten sowie online Backmischungen, Sauerteig-Kits mit Anleitung und Brotbackbücher. Das Getreide für die Brotbackmischungen stammt aus Deutschland und Dänemark. Für alle Back- und Brotliebhaber ist das ein besonderes Weihnachtsgeschenk.

Newsletter für Norderstedt und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Selbst abgefüllte Spirituosen aus Bad Segeberg bei Hunnbloom

Ulrich Bultmann in seiner Destillerie in Bad Segeberg.

Foto: Frank Knittermeier

Ulrich Bultmann verarbeitet in seinem Ein-Mann-Betrieb alle möglichen regionalen Zutaten zu selbst gemachten Spirituosen, darunter Likör aus Haselnüssen die direkt vor seinem Geschäft wachsen oder passend zur kalten Jahreszeit einen „Winter Gin“ mit Kardamon, Zimt, Nelke und Sternanis.





„Alle meine Spirituosen gibt es in 0,2l-Flaschen zu 17,50 Euro und in 0,5l-Flaschen für 35 Euro“, sagt Bultmann. Infos über das Angebot und die Bestellung gibt es auf seiner Website.

Selbstgebrautes Craft Beer von den Superfreunden

Norderstedt: House of Superfreunde, Bierbar und Restaurant in Garstedt. Zu Weihnachten wird eine X-Mas Box verkauft - unter anderen mit zehn eigenen Bieren und Superfreunde-Gläsern.

Foto: Superfreunde

Für Bierliebhaber ist die große „X-MAS 10er Box“ von den Superfreunden aus Norderstedt und Eimsbüttel ein passendes Weihnachtsgeschenk. Die Superfreunde rund um die beiden Gründer Stefan und Buggi konzentrieren sich vor allem auf ihr eigenes Bier, haben aber auch mit dem „House of Superfreunde“ ein eigenes Restaurant in Norderstedt. Sie experimentieren mit vielen verschiedenen Sorten herum und bringen regelmäßig Neues in ihr Sortiment.

10 Biere mit 7 verschiedene Sorten, 2 Gläser, limitierte Bierdeckel und 2cl von einem selbst gemachter Schnaps befinden sich in der Box, die man online für 49,90 Euro kaufen kann.

Selbstgemacht und Vegan: Frischer Aufstrich von Frau Frucht und Herr Gemüse

Frau Frucht und Herr Gemüse: Ulrike und Hanno Rothenberg in ihrer Küche.

Foto: Andreas Laible

Das Ehepaar Rothenberg aus Kayhude hat eine Leidenschaft für Konfitüre, Gelee und Chutney. Dabei verarbeiten sie Streuobst und Gemüse aus dem eigenen Garten oder von umliegenden Höfen zu Aufstrich, speziell für den Winter stellen sie auch einne Sonderedition „Bratapfel mit Rosinen und Rum“ her. Sie verkaufen ihre Waren online sowie im Einzelhandel.





Im Kreis Segeberg bieten einige Rewe-Märkte, einige Filialen der Tino Matthiessen Landbäckerei sowie Famila in Kaltenkirchen die Waren von „Frau Frucht und Herr Gemüse“ an. In Norderstedt ist der Unverpacktladen „Die Waagschale“ an der Ulzburger Straße mit dabei. Die teilnehmenden Filialen sind auf der Webseite aufgeführt.

Ein Fruchtaufstrich kostet sowie online als auch im Markt zwischen 5,19 und 5,29 Euro. Online gibt es jedoch einen Mindestbestellwert von zehn Euro. Versandkostenfrei wird die Lieferung ab einem Bestellwert von 20 Euro.

Individuelles Zubehör für Hundeliebhaber

Hellen Czajkowski aus Garbek fertigt individuelle Hundeleinen.

Foto: Petra Dreu

Ein besonderes Geschenk für Hundeliebhaber stellt Hellen Czajkowski aus Garbek her. Die junge Geschäftsführerin von „Hemi-Wonder“ fertigt individuelle Hundeleinen und Halsbänder an – ganz nach Wunsch ihrer Kundinnen und Kunden. Farbe, Material und Flechtart kann sich ausgesucht und individuell abgestimmt werden, ein Super Geschenk für Hundebesitzer und ihre kleinen Vierbeiner.





Hundeleinen gibt es zu einem Preis ab 24,90 Euro, Halsbänder ab 22,90 Euro. Im Online-Shop können auch bereits fertige Leinen bestellt werden. Wer es dem Beschenkten gern selbst überlassen will, eine Wunschleine zusammenzustellen, kann einen Gutschein ordern.

„Mein Griff“ individuelle Möbelgriffe für einen persönlichen Touch

Herzmöbelknöpfe zum Selbstbemalen von Ulrike Dievernich aus Ellerau.

Foto: Bianca Bödeker

Knöpfe an Schubladen, Schrankgriffe und sogar Kleiderbügel, all das kann Ulrike Dievernich aus Ellerau personalisieren. Seit 2005 verschönert sie Möbel für Haushalte in Deutschland und verschickt ihre Ware inzwischen auch über ihren Online-Shop.





Egal, ob Herzen, Sterne oder Dinosaurier – die Unternehmerin hat ein großes Sortiment an Möbelgriffen. Das Stück ist ab 9,90 Euro erhältlich. Für einen Preis von 89,90 Euro bietet sie Möbelknöpfe zum Selbstbemalen an – ein tolles Weihnachtsgeschenk für Kinder und Kreative. In dem Paket befinden sich zwölf Möbelgriffe in Herzform sowie Acrylfarben und Pinsel.

Nervenkitzel schenken: Tandem-Fallschirmsprung in Hartenholm

Tandem-Sprung in Hartenholm aus 4500 Metern Höhe.

Foto: Albatros/Jens Kruse

Wer ein unvergessliches Erlebnis voller Adrenalin schenken möchte, ist mit einem Gutschein für einen Tandem-Fallschirmsprung gut beraten. Tandem, weil ein erfahrener Fallschirmspringer mit dabei ist, der oder die Beschenkte brauch also keinerlei Kenntnisse um den Sprung aus knapp 4000 Metern zu wagen.

Den kann man machen auf dem Flugplatz Hartenholm. Das Unternehmen Albatros Fallschirmsport hat dort seinen Standort und bietet, neben verschiedenen Kursen und Workshops, auch besagten Tandem-Sprung an. Ein Gutschein für eine Person kostet 219,90 Euro. Für 89 Euro zusätzlich bekommt man auch ein Video und Fotos von dem Erlebnis. Genaueres findet sich auf der Website.

Schlafen neben Schafen im Bauwagen

Inken Mohr (mit Kaninchen) bietet auf ihrem Archehof Bredland in Blunk Ferien in einem Schäferwagen an.

Foto: SHBT / Frank Knittermeier

Eine besondere Übernachtungsmöglichkeit bietet der Arche-Hof Bredland in Blunk, gelegen kurz hinter Bad Segeberg. Der Bauwagen heißt hier „Schäferwagen“, ist hübsch eingerichtet und bietet einen Blick auf eine Schafskoppe. Im Inneren befindet sich eine kleine Küchenzeile. Das Pommernschaf, der Meißner Widder, das Vorwerkhuhn und andere sind an diesem besonderen Ort zu Hause, an dem man sogar Urlaub mit dem eigenen Pferd machen kann.





Die Nacht im Schäferwagen kostet 65 Euro, für 15 kann ein Frühstückskorb für zwei Personen dazu gebucht werden. Das alte Reetdachhaus des Hofes bietet weitere Übernachtungsmöglichkeiten, hier kann etwa ein ausgebauter Alkoven (30 Euro pro erwachsene Person/Nacht) oder ein Doppelzimmer (80 Euro/Nacht) gebucht werden. Einen guten Überblick und die Möglichkeit eine Anfrage zu schicken bietet die Website des Hofes.

Getöpferte Unikate aus Henstedt-Ulzburg

Keramikkünstlerin Jutta van Gelder in ihrem Kunstatelier.

Foto: Jutta van Gelder

Vogelhäuschen, Insektenhotels oder Teelichtbehälter und vieles mehr töpfert Jutta von Gelder in ihrem Atelier. Der Ton ist zusammen mit ihrem Garten ihre größte Leidenschaft und ihre handgefertigten Stücke sind alle einmalig. Seit November 2023 verkauft sie ihre kleineren Stücke, wie zum Beispiel Seifen- oder Dipschalen, in dem Norderstedter Unverpackt-Laden Die Waagschale. Ansonsten ist sie auf einigen Kunsthandwerksmärkten unterwegs, die genauen Termine finden sich auf ihrer Website. Wer selbst Töpfern will und Freunde und Familie dazu einladen möchte, kann an den Töpferkursen für Anfänger teilnehmen. Infos unter 0178/35 25 25 5 oder keramik@vangelder.de.