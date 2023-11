Zipfelmützennacht Norderstedt: Verrücktester Lauf des Jahres

Laufen, Walken, Spazieren als Weihnachtsmann, Engel oder Geschenk: Was die Teilnehmer erwartet, wo man sich anmelden muss.

Norderstedt. Es ist der verrückteste Lauf des Jahres in Norderstedt: Ab sofort kann man sich für die Zipfelmützennacht im Norderstedter Stadtpark anmelden. Am Freitag, 8. Dezember, versammelt sich alles, was Beine hat im Stadtpark Norderstedt, egal ob Jogger, Läufer, Walker und Spaziergänger. Bis zu 600 Teilnehmende werden erwartet. Hauptsache man hat Bock auf Bewegung, Genuss und vor allem – Zipfelmützen.

Oder am besten ein komplettes Weihnachtsmann-Outfit. Denn die Zipfelmützennacht ist der Weihnachtsmarkt unter den Volksläufen der Region. Denn bei der von der Rattenscharf Eventagentur geplanten, etwa fünf Kilometer langen Runde im Stadtparksee, geht es nicht um das ambitionierte Laufen auf Zeit. Es geht um die Kombination aus allem, was im Leben Spaß macht: Bewegung, Spaß, Genuss und Geselligkeit.

Service-Stationen mit Glühwein und Keksen

Das alles ganz unabhängig von Alter und Fitnesslevel. Einfach Zipfelmütze oder Fantasiekostüm anlegen und los geht es: Jeder und jede kann entscheiden, ob die Strecke laufend, walkend oder entspannt spazierend bewältigen wird. Entlang der Route erwarten die Zipfelmützen an den Service-Stationen nicht Mineralwasser und Bananen, sondern Glühwein, Punsch, Kekse und weitere Leckereien. Wie sehr man diesem Angebot zuspricht, entscheidet auch darüber, ob man den Rest der Strecke auf direktem Weg bewältigen kann. Oder ob man nicht doch vor lauter Geselligkeit an einer Station kleben bleibt.

Preis für das schönste Kostüm

„Weihnachtliche Musik und die eine oder andere Überraschung sorgen für eine festliche Atmosphäre. Die obligatorische rote Zipfelmütze ist ein Muss und bereits im Teilnahmebeitrag enthalten“, sagt Veranstalterin Dagmar Buschbeck von Rattenscharf. Die Zipfelmützennacht würde von Firmen, Vereinen und anderen Gruppen auch als Weihnachtsfeier genutzt. Und wer sich ein besonders abgefahrenes Kostüm zum weihnachtlichen Lauf ausdenkt, der kann sogar auf den Preis für das schönste Kostüm hoffen. Dagmar Buschbeck: „Der Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt – sei es als Engel, Weihnachtsmann, Tannenbaum oder Geschenk.“

Zipfelmützennacht 2023, Fr, 8.12., 18.30, Stadtpark Norderstedt, Start und an der Waldbühne. Start gestaffelt nach Laufenden, Walkenden und Spazierenden, um längere Staus an den Stationen zu vermeiden. Die Teilnahme ist nur nach Anmeldung bei Zippel‘s Läuferwelt, Ulzburger Straße 375, oder unter www.norderstedt-weihnachten.de möglich. Erwachsene 12 Euro, Kinder bis zehn Jahren 8 Euro. Nachmeldungen am Veranstaltungstag gegen 5 Euro möglich, sofern die maximale Teilnehmerzahl von 600 noch nicht erreicht ist