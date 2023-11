Soldidaritätsspende: Videoüberwachung für Jüdische Gemeinde

Bad Segeberg. Es ist eine unerträgliche Wahrheit, dass Jüdinnen und Juden in diesen Tagen auch im Kreis Segeberg in Angst leben müssen. Vor Angriffen und Anfeindungen durch Antisemiten. Deswegen haben sich Vertreterinnen und Vertreter der Politik und der Wirtschaft im Kreis Segeberg zu einem Akt der Solidarität mit der Jüdischen Gemeinde Bad Segeberg verständigt. Und es sind nicht nur Worte, die an die Gemeinde gerichtet werden. Die Solidarität wird konkret und handfest: durch die Spende einer Videoüberwachungsanlage für den Panikraum der Gemeinde.

Melanie Bernstein, CDU-Bundestagabgeordnete, hatte die Initiative ergriffen und die Sammlung von Spenden für den Kauf der Videoanlage veranlasst. „Vor einigen Tagen habe ich in einem Telefonat mit Walter Blender, dem Vorsitzenden der Jüdischen Gemeinde, über die Sicherheitslage in der Synagoge in Bad Segeberg gesprochen. Es hat mich zutiefst erschüttert, dass gerade ältere Mitglieder der Gemeinde und Familien mit kleinen Kindern aus Sorge um ihre Sicherheit nicht mehr an Gottesdiensten teilnehmen mögen. Ich habe Walter Blender zugesagt, ihn bei der Umsetzung weiterer Schutzmaßnahmen zu unterstützen“, sagte Bernstein.

Synagoge soll ein Ort des Friedens und der Toleranz sein

Bernstein fand in ihrem Netzwerk schnell Unterstützer, die „Feuer und Flamme“ für die Idee waren. Etwa die CDU-Landtagsabgeordneten Ole Plambeck und Sönke Siebke, sowie die Unternehmer Bernd Jorkisch (Holzhandel Jorkisch), Sebastian Fricke (Immedium) und Philipp Frank (Finanzhaus Immobilien). Gemeinsam übergaben sie den symbolischen Spendenscheck an die jüdische Gemeinde und Walter Blender.

Alle bekräftigten, dass sie antisemitische Anfeindungen in jeglicher Form verurteilen, und sie sicherten der Jüdischen Gemeinde in Segeberg auch zukünftig ihre volle Unterstützung zu. „Diese Spende wird dazu beitragen, eine umfassende und moderne Videoüberwachungsanlage zu erwerben, die die Sicherheit in den Räumlichkeiten der Gemeinde erhöht und ein Gefühl des Schutzes für alle Mitglieder und Besucher schafft“, sagte Walter Blender, Vorsitzender der jüdischen Gemeinde.