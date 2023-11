Energiepreise sinken: So sparen Kunden im Kreis Segeberg

Kreis Segeberg. Die Haushalte im Kreis Segeberg können sich darauf einstellen, dass die Kosten für Strom, Heizung und Warmwasser sinken werden. Alle drei StadtwerkeNorderstedt, Bad Bramstedt und Energie und Wasser Wahlstedt (EWS) werden zum 1. Januar die Preise für Strom und Erdgas reduzieren. Am wenigsten müssen dann die Kunden in Bad Bramstedt mit etwa 1734 Euro für einen Ein-Personen- und rund 4139 Euro Vier-Personen-Haushalt zahlen. Die Preise des Hamburger Energie-Konzerns Vattenfall sind mit 1436 und 3597 Euro im Jahr sogar noch etwas günstiger.

Wir bieten den Überblick der Kalkulationen von allen Stadtwerken im Kreis Segeberg:

Stadtwerke Norderstedt: Nur geringe Entlastung

Jens Seedorff, erster Werkleiter der Stadtwerke Norderstedt.

Die Stadtwerke Norderstedt begründen ihre relativ geringe Entlastung (3,3 Prozent bei Strom und 7,8 Prozent bei Erdgas) so: „Die Beschaffungskosten der Stadtwerke resultieren aus einer risikoarmen und vertriebsorientierten Langfristbeschaffung über einen Zeitraum von 24 Monaten“. Aktuell verharrten die Preise bei der Strombörse „in einer Seitwärtsbewegung“, die Märkte reagierten nach wie vor „aufgrund der anhaltenden angespannten politischen und wirtschaftlichen Lage sensibel“, was kurzfristig zu einer erhöhten Volatilität an den Stromhandelsplätzen führen könnte.

Im Durchschnitt würde ein Haushalt bei den Stadtwerken Norderstedt beim Strom im nächsten Jahr 31,24 Euro einsparen (2100 kwh Stromverbrauch) , beim Gas wären es 170,43 Euro im Jahr (Jahresverbrauch von 17.000 Kilowattstunden, jeweils brutto mit 19 Prozent Umsatzsteuer ohne Berücksichtigung der Gaspreisbremse).

Wie viel Cent kostet zurzeit eine Kilowattstunde (kwh) Strom im günstigsten Tarif?

Strom FairWatt mit Verbrauch zwischen 3000 bis 4500 kWh/Jahr: 43,68 Cent/kWh Arbeitspreis brutto.

Wie viel Cent kostet zurzeit eine kwh Gas bzw. Fernwärme im günstigsten Tarif?

Gas FairWatt mit Verbrauch über 10.000 bis 19.999 kWh/a: 15,53 Ct/kWh Arbeitspreis brutto.

Wann war die letzte Erhöhung bzw. Senkung bei Strom und Gas um wie viel Cent? Preisanpassung zum 01. Oktober 2023 für Privatkunden: Gas: Erhöhung um 1,55 Ct/kWh netto, Strom: Senkung um 1,79 Ct/kWh netto.

Bleiben die Preise über den Winter bis zum Frühjahr 2024 stabil? Die Preise im Strom- und Gasbereich werden zum 1. Januar 2024 gesenkt. Der Stadtwerkeausschuss hat dies bereits beschlossen. Dann wird die kwh-Strom 42,20 Euro/kwh (bei einem Verbrauch zwischen 3000 und 4500 kwh) kosten. Das entspricht einer Senkung um 3,3 Prozent. Der Gastarif sinkt zum Jahreswechsel auf 12,87 Euro/kwh (7%UST) bzw. auf 14,32 Euro/kwh (19% UST). Das entspricht einer Senkung um 7,8 Prozent.

Was kosten zurzeit einen Ein-Personen-Haushalt das Heizen mit 5000 kwh und der Stromverbrauch mit 2500 kwh im Jahr? Strom FairWatt: 1196,52 Euro brutto im Jahr (bei 44,36 Ct/kWh Arbeitspreis und 87,54 Euro/Jahr Grundpreis, monatliche Kosten: 99,71€).

Gas FairWatt: 890,76 Euro im Jahr (bei 15,56 Ct/kWh Arbeitspreis und 112,79 EUR/a Grundpreis, monatliche Kosten: 74,23 €, jeweils mit 19 Prozent Umsatzsteuer).

Was kosten zurzeit einen Vier-Personen-Haushalt das Heizen mit 20.000 kwh und der Stromverbrauch mit 5000 kwh im Jahr? Strom FairWatt: 2292,28 Euro brutto im Jahr (bei 43,78 Ct/kWh Arbeitspreis und 103,53 EUR/a Grundpreis, monatliche Kosten: 191,04€).

Gas FairWatt: 3221,76 Euro brutto im Jahr (bei 15,55 Ct/kWh Arbeitspreis und 111,72 EUR/a Grundpreis, monatliche Kosten: 268,48€, jeweils mit 19 Prozent Umsatzsteuer).

Wie viele Strom und Gas- bzw. Fernwärmekunden versorgen sie?

Strom: 37.000, Gas: 10.000 Privatkunden; Fernwärme: 1400 Anschlussadressen, davon rund 70 Prozent Wohnungseigentümergemeinschaften und Mehrfamilienhäuser.

Stadtwerke Bad Bramstedt: Bis Ende 2024 stabile Preise

Wie viel Cent kostet zurzeit eine kwh Strom im günstigsten Tarif?

37,31 ct / kWh (inkl. 19 % USt.; Preisstand 1. Januar 2024 nach der Preissenkung).

Wie viel Cent kostet zurzeit eine kwh Gas bzw. Fernwärme im günstigsten Tarif?

Gas: 9,81 ct / kWh (inkl. 7 % USt.) bzw. 10,91 ct / kWh (inkl. 19 % USt.; Preisstand 1. Januar 2024 nach der Preissenkung).

Wann war die letzte Erhöhung bzw. Senkung bei Strom und Gas um wie viel Cent?

Preissenkung bei Strom zum 1.März 2023 um 14,24 ct / kWh (inkl. 19 % USt.); bei Gas Preiserhöhung zum 1. Januar 2023 um 9,05 ct / kWh (inkl. 7 % USt.).

Bleiben die Preise über den Winter bis zum Frühjahr 2024 stabil?

Preise bleiben voraussichtlich bis zum 31. Dezember 2024 stabil!

Was kosten zurzeit einen Ein-Personen-Haushalt das Heizen mit 5000 kwh und der Stromverbrauch mit 2500 kwh im Jahr?

Gas: 1.156,42 € (inkl. 7 % USt., ab 1.1.24: 638,46 € bzw. 710,06 € bei 19 % USt.); Strom: 1.579,51 € (ab 1.1.24: 1096,26 € inkl. 19 % USt., ohne Berücksichtigung der Preisbremsen).

Was kosten zurzeit einen Vier-Personen-Haushalt das Heizen mit 20.000 kwh und der Stromverbrauch mit 5000 kwh im Jahr?

Gas: 4.181,92 € (inkl. 7 % USt., ab 1.1.24: 2110,08 € bei 7 % USt. bzw. 2.346,73 € bei 19 % USt.); Strom: 2.995,51 € (inkl. 19 % USt, ab 1.1.24: 2.029,01 €).

Wie viele Strom und Gas- bzw. Fernwärmekunden versorgen sie? Strom: etwa 7500 Kunden (Zählpunkte); Gas: etwa 2500 Kunden (Zählpunkte).

Energie und Wasser Wahlstedt/Bad Segeberg (EWS)

Preise zwischen den Stadtwerken und den großen Energiekonzernen seien schwer zu vergleichen, betont EWS-Chef Marco Voß. „Die Strom- und Gastarife sind nicht überregional zu vergleichen, da unterschiedliche Netz- und Messstellenentgelte als wesentliche Preisbestandteile zugrunde liegen.“ Er hätte von Seiten der Bundesregierung eine frühzeitige Klarheit über die Fortführung der Energiepreisbremse oder die Mehrwertsteuersenkung im Gas gewünscht.

Wie viel Cent kostet zurzeit eine kwh Strom im günstigsten Tarif?

Arbeitspreis [Ct/kWh], 32,74 (netto) und 38,96 (brutto) plus Grundpreis: 11,69 (Euro/Monat netto) und 13,92 Euro/Monat (brutto). Dabei handele zu 100 Prozent um Ökostrom mit mindestens 10 Prozent aus deutschen Anlagen, versichert Marco Voß, Geschäftsführer von EWS. „Die Tarife sind nicht überregional zu vergleichen, da unterschiedliche Netzentgelte und Messstellenentgelte als wesentliche Preisbestandteile zugrunde liegen. Auch ist es wichtig, dass Qualitätsmerkmale mit berücksichtigt werden, wie z.B. Ökostrom.“

Wie viel Cent kostet zurzeit eine kwh Gas bzw. Fernwärme im günstigsten Tarif?

Arbeitspreis: 9,78 Cent/kwh (netto) bzw. 10,46 Cent/kwh (7 Prozent brutto) zuzüglich Grundpreis: 13,08 Euro/Monat (netto) bzw. 13,99 Euro/Monat (7% brutto).

Wann war die letzte Erhöhung bzw. Senkung bei Strom und Gas um wie viel Cent?

Alle Preisangaben sind die für das Jahr 2024. Diese entstanden nach einer Preisreduktion im Strom um 11,9 ct/ kWh brutto und bei Gas um 4,32 ct/kWh. Dabei ist zu berücksichtigen, dass hier 7% Mehrwertsteuer angesetzt sind. Dies wird ja noch bei der Bundesregierung diskutiert.

Bleiben die Preise über den Winter bis zum Frühjahr 2024 stabil?

Klar sei, dass wir die Preise zum 1. Januar 2024 gesenkt werden, „um die Marktentwicklungen weiterzugeben“, so EWS-Chef Voß. „Die angegebenen Preise bleiben für den Endkunden stabil, da wir als EWS langfristig beschaffen und so sicher versorgen können“, betont Voß. Dies habe sich besonders in der letzten Energiekrise gezeigt, als die Billiganbieter ihre Kunden gekündigt hätten oder Pleite gegangen seien.

Auch die Speicher in Deutschland seien voll, was zu einer positiven Preisentwicklung an den Energiemärkten führe. Negativ wirkten sich aber die Unruhen in Nahost und der Ukraine aus. Auch weitere und beschwerlichere Transportwege z.B. über die Türkei oder die Niederlande machten sich im Preis negativ bemerkbar. „Weiter schätzen wir das Einsparverhalten der Kunden als hoch ein, was einen wertvollen Beitrag zur Versorgungssicherheit leistet.“

Was kosten zurzeit einen Ein-Personen-Haushalt das Heizen mit 5000 kwh und der Stromverbrauch mit 2500 kwh im Jahr?

690,88 € bei 5000kWh Gas, 1.141,04€ Strom bei 2500kWh.

Was kosten zurzeit einen Vier-Personen-Haushalt das Heizen mit 20.000 kwh und der Stromverbrauch mit 5000 kwh im Jahr?

2.259,88€ bei 20.000 kWh Gas, 2.115,04 € bei 5000kWh.

Wie viele Strom und Gas- bzw. Fernwärmekunden versorgen sie?

Die EWS ist als eher kleines, regionales Versorgungsunternehmen anzusehen. Kundenanzahlen veröffentlichen wir nicht, die Fernwärmesparte betreiben wir nicht.

Gemeindewerke Trappenkamp

„Die Gemeindewerke sind nur Gas- und Wärmeversorger und bieten keine Stromversorgung an“, betont Werkleiter Ingo Eitelbach.

Wie viel Cent kostet zurzeit eine kwh Gas bzw. Fernwärme im günstigsten Tarif?

Gas: 19,15 ct/kWh + 113,79 Euro/Jahr; Fernwärme = 19,96 ct/kWh + 43,16 Euro/Jahr + 2,25 Euro/m² und Jahr (alle Angaben mit 7% USt):

Wann war die letzte Erhöhung beim Gas und um wie viel Cent?

Gas: Erhöhung zum 1. Januar 2023 um 6,19 ct/kWh.

Bleiben die Preise über den Winter bis zum Frühjahr 2024 stabil?

Nein, zum 1. Januar 2024 sinken die Preise, bei Gas um 5,93 ct/kWh, und bei Fernwärme um 2,14 ct/kWh.

Was kostet zurzeit einen Ein-Personen-Haushalt das Heizen mit 5000 kwh im Jahr?

Heizen mit Gas: 1.071,29 Euro.

Was kostet zurzeit einen Vier-Personen-Haushalt das Heizen mit 20.000 kwh im Jahr?

Heizen mit Gas: 3943,79 Euro.

Wie viele Gas- bzw. Fernwärmekunden versorgen sie?

480 Gas- und 353 Fernwärme-Kunden.

Vattenfall Hamburg:

Wie viel Cent kostet zurzeit eine kwh Strom im günstigsten Tarif?

Verbrauchsabhängig zwischen 31,97 ct / kWh und 32,17 ct / kWh.

Wie viel Cent kostet zurzeit eine kwh Gas bzw. Fernwärme im günstigsten Tarif?

Verbrauchsabhängig zwischen 9,05 ct / kWh und 9,14 ct/kWh.

Was kosten zurzeit einen Ein-Personen-Haushalt das Heizen mit 5000 kwh und der Stromverbrauch mit 2500 kwh im Jahr?

Strom: 879 Euro, Gas: 557 Euro im Jahr.

Was kosten zurzeit einen Vier-Personen-Haushalt das Heizen mit 20.000 kwh und der Stromverbrauch mit 5000 kwh im Jahr?

Strom: 1643 Euro; Gas: 1954 Euro.

Wie viele Strom und Gas- bzw. Fernwärmekunden versorgen sie?

Derzeit beliefern wir gut fünf Millionen KundInnen in Deutschland mit Strom und Gas.