Autoschieber stahlen 14 Kastenwagen im Wert von 288.000 Euro

Norderstedt/Kiel. Fünf Jahre lang war die Zahl der Autodiebstähle auch im Norden rückläufig. Doch im vergangenen Jahr stieg sie laut Kriminalstatistik nach einem Tiefststand von 722 in Schleswig-Holstein (2021) wieder auf 752 Fälle an. Zur Statistik sollen auch zwei polnische Staatsbürger beigetragen haben, die sich jetzt vor dem Kieler Landgericht verantworten müssen.

Die Staatsanwaltschaft wirft den seit Mai in U-Haft sitzenden Angeklagten vor, als Mitglieder einer mindestens sechsköpfigen Autoschieberbande in wechselnder Besetzung 14 Kastenwagen gestohlen und in ihre Heimat verschafft zu haben. Der Gesamtwert der gestohlenen Kleintransporter beträgt demnach rund 288.000 Euro.

Autohäuser und Werkstätten in Norderstedt und im Kreis Segeberg betroffen

Zu den Tatorten, die von den Dieben von Polen aus angesteuert wurden, gehören laut Vorwurf auch vier Autohäuser und Kfz-Werkstätten in Norderstedt, Henstedt-Ulzburg und Bad Segeberg. Weitere Tatorte verteilen sich auf ganz Schleswig-Holstein.

Pech hatten die Autoschieber beim letzten Diebeszug vor ihrer Festnahme am 11. Mai in Niedersachsen. Als sie in Dörpen, einer 5000-Einwohner-Gemeinde unweit der niederländischen Grenze, zwei weitere Kleintransporter stehlen wollten, demontierten sie für deren Abtransport einen Eisenzaun und legten ihn als Rampe über einen Graben.

Letzter Coup endete im Schlamm

Doch das zweite Fahrzeug, ein Fiat Talento im Wert von 23.500 Euro, war zu schwer für die provisorische Brücke. Sie brach ein. Die Täter fuhren sich im morastigen Boden des Emslandes fest. Seitdem ermitteln die Strafverfolger auch gegen zwei mutmaßliche Komplizen und zwei weitere Mittäter, die bisher unbekannt sind.

Der Anfang November eröffnete Prozess gegen die 46 und 57 Jahre alten Angeklagten kam bisher nicht recht in Gang. Bei der Fortsetzung am Dienstag im Kieler Landgericht forderte der Verteidiger des jüngeren Hauptangeklagten, dem zehn Taten vorgeworfen werden, die Aussetzung der Hauptverhandlung und die Aufhebung des Haftbefehls gegen seinen Mandanten.

Die Begründung des Rechtsanwalts: Kurz vor Prozessbeginn habe die Staatsanwaltschaft noch umfangreiche Ermittlungsergebnisse nachgereicht, die erst vor wenigen Tagen an die Verteidigung weitergereicht wurden. Dabei handelt es sich offenbar um eine 500- bis 600-seitige Auswertung tatbezogener Handy-Kommunikation.

Strafverteidiger wollte Prozess platzen lassen

Ohne sorgfältige Sichtung des Beweismaterials sah sich der Anwalt auch nicht in der Lage, an Verständigungsgesprächen teilzunehmen. Sein Versuch, den Prozess platzen zu lassen, scheiterte jedoch an einem Beschluss der 1. Strafkammer: Bis zum nächsten Verhandlungstag habe die Verteidigung genügend Zeit zur Einarbeitung in die neuen Aktenbestandteile, sagte der Vorsitzende zur Begründung.

Am 5. Dezember will die Strafkammer einen weiteren Anlauf zur Abkürzung des Verfahrens nehmen. Sollten sich Anklage und Verteidigung auf einen Strafrahmen als Gegenleistung für ein Geständnis der mutmaßlichen Autodiebe einigen, bliebe der Kammer eine monatelange Beweisaufnahme erspart.

Autodiebstahl: Versicherungsschaden in Schleswig-Holstein steigt

Nach Zahlen der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) waren in Schleswig-Holstein im vergangenen Jahr nur 475 gestohlene Pkw kaskoversichert. Der daraus folgende wirtschaftliche Schaden stieg demnach um rund 35 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf über 8,8 Millionen Euro an, da sich der Wert der gestohlenen Autos spürbar erhöht habe.

Im Schnitt zahlten die Versicherer für jeden Autodiebstahl in Schleswig-Holstein rund 18.500 Euro. 2021 seien es noch 17.000 Euro gewesen. Laut GDV kommen im Norden auf 10.000 kaskoversicherte Fahrzeuge drei Diebstähle. Mit dieser Quote liege man genau im Bundesdurchschnitt. Bei der jetzt verhandelten Diebstahlserie lag der Wert der Fahrzeuge im Schnitt bei rund 20.500 Euro.