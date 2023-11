Wolfsrudel im Segeberger Forst viel größer als gedacht

Kreis Segeberg. Das seit 180 Jahren erste und einzige Wolfsrudel im Land Schleswig-Holstein ist offenbar viel größer als bislang gedacht. Wie das Umweltministerium am Mittwoch mitteilt, streifen offenbar nicht nur ein Elternpaar und ein Wolfswelpe durch den Segeberger Forst. Tatsächlich sollen es wohl vier Jungtiere sein, die aus einem Wurf von Anfang Mai stammen.

Bislang hatte das schleswig-holsteinische Wolfsmanagement mit Aufnahmen aus automatischen Wildkameras nachgewiesen, dass es mindestens zwei Jungtiere im Forst gibt. Anfang Juli tapsten die beiden Welpen in die Fotofalle.

Ein Welpe wurde bei einem Verkehrsunfall getötet

Groß war die Bestürzung am Freitag, 13. Oktober. Am Abend, gegen 20 Uhr, wurde einer der Welpen, ein Männchen, auf der Kreisstraße zwischen Wahlstedt und Heidmühlen schwer verletzt. Das Tier schleppte sich in ein nahes Gebüsch und wurde erst am nächsten Morgen, dem Tode nahe, von Pilzsammlern entdeckt. Mitarbeitende des Wolfsmonitorings mussten das Tier von seinen Qualen erlösen.

Neueste Ergebnisse des Wolfsmonitorings würden nun aber zeigen, dass im Segeberger Forst Anfang Mai mindestens fünf Welpen zur Welt gekommen sein müssen. „Es existieren Videoaufnahmen aus Wildkameras“, sagt Martin Schmidt, Sprecher des Landesamtes für Umwelt in Flintbek. Von Begegnungen zwischen Menschen und dem offenbar mindestens sechs Tiere starken Wolfsrudel gibt es derzeit keine Berichte, sagt Schmidt. „Das Rudel lebt wohl völlig unauffälig im Forst. Es liegen auch keine Berichte über Risse von Nutztieren vor.“

Das schleswig-holsteinische Wolfsmanagement werde das Rudel weiterhin durch intensives Wolfsmonitoring begleiten und überwachen, teilt das Ministerium mit.