Schließfach-Coup Norderstedt: Wie viel muss Haspa zahlen?

In diese Filiale der Hamburger Sparkasse in Norderstedt wurde im August 2021 eingebrochen.

Hamburg/Norderstedt. Ein mit Spannung erwarteter Termin steht am Mittwoch am Hamburgischen Oberlandesgericht (OLG) an. Es geht darum, ob die Hamburger Sparkasse Geschädigte eines Einbruchs im August 2021 sehr viel höher entschädigen muss, als sie zunächst wollte. Das Landgericht Hamburg hatte im Juni 2023 im Sinne der Geschädigten geurteilt. Die Haspa geht nun vor dem OLG in Berufung. Hunderte andere Geschädigte, die bisher noch nicht geklagt haben, dürften das Verfahren mit großem Interesse verfolgen.

Bisher unbekannte Diebe waren zwischen dem 6. und dem 9. August 2021 in eine Norderstedter Filiale der Haspa eingebrochen. Aus einer über der Filiale liegenden Wohnung waren sie mit einem Kernbohrer in den Tresorraum eingedrungen. Dort hatten sie mehr als 600 Schließfächer aufgebrochen. Gestohlen wurden Geld und Wertsachen, der Schaden liegt laut unterschiedlichen Schätzungen zwischen zwölf und 40 Millionen Euro. Von den Tätern fehlt noch immer jede Spur.

Landgericht Hamburg hatte Haspa im Juni verurteilt

Die Haspa hat alle Personen, denen damals etwas gestohlen wurde, bereits entschädigt. Allerdings mit einer Höchstsumme von 40.000 Euro, wie dies auch die Verträge vorsahen. Nur: der Tresorraum war zur fraglichen Zeit offenbar nicht ausreichend gesichert. So sah es zumindest die Zivilkammer 30 des Landgerichts Hamburg, die deshalb die Haspa am 29. Juni dieses Jahres in einem viel beachteten Prozess verurteilte. Es liege eine „Pflichtverletztung“ vor, urteilte das Gremium unter Vorsitz des Richters Christoph Ruholl. Der Bewegungsmelder, der sich damals im Tresorraum befand, sei kein ausreichender Schutz gewesen.

Deshalb muss die Haspa laut Urteil den drei Klägern fünf- bis sechsstellige Summen nachzahlen. Es handelt sich um die Differenzbeträge zwischen den schon gezahlten 40.000 Euro und den Werten, die sich nach Angaben der Kläger tatsächlich in den Schließfächern befanden. Insgesamt muss die Haspa 278.000 Euro bezahlen.

Die Haspa beharrt allerdings auf dem Standpunkt, dass der Bewegungsmelder und weitere Sicherungssysteme durchaus auf dem neuesten Stand der Technik gewesen seien. Deshalb, das wurde noch im Juni verkündet, werde man vor dem OLG in Berufung gehen.

Ein Urteil des OLG ist am Mittwoch noch nicht zu erwarten

An diesem ersten Verhandlungstag, der am Mittwoch um 11 Uhr im Raum 201 beginnt, ist noch kein Urteil zu erwarten. Zeugen sind nicht geladen. Erst einmal werden die Rechtsanwälte erneut ihre Sicht der Dinge vortragen. Aufseiten der Haspa sind das die Rechtsanwälte Dr. Einar Recknagel und Thomas Schikorra von der Kanzlei SNB Law. Die Geschädigten werden von dem Buchholzer Verbraucheranwalt Jürgen Hennemann vertreten. Nach diesem ersten Verfahrenstag „entscheidet sich, ob die Zeugen möglicherweise erneut gehört werden“, sagt Gerichtssprecher Dr. Kai Wantzen.

Rechtsanwalt Jürgen Hennemann vertritt die Opfer.

Foto: Claas Greite / Norderstedt

Sicher ist: bei dem Berufungsverfahren geht es um weit mehr als eine Summe von 278.000 Euro. Die, so ist zu vermuten, könnte die Haspa wohl verschmerzen. Aber von dem Urteil wird eine große Signalwirkung ausgehen. Neben den drei Geschädigten, die den Prozess am Landgericht gewonnen haben, haben drei weitere Personen geklagt. Dieser Prozess am Landgericht, mit dem sich die Zivilkammer 2 unter Vorsitz von Richterin Katrin Schwarz befasst, läuft noch.

Verjährungsfrist läuft 2024 ab – will Haspa Kunden von Klagen abhalten?

Bisher haben allerdings nur sieben Personen geklagt – von mehr als 600 Geschädigten. Rechtsanwalt Hennemann berät aber einen Teil von ihnen und geht auch davon aus, dass sich noch viel mehr Menschen zu einer Klage entschließen könnten. Hennemann: „Es ist davon auszugehen, dass noch Hunderte Haspa-Geschädigte das Prozessgeschehen beobachten und ihrerseits noch keine Klage erhoben haben.“

Deren Problem ist allerdings, dass ihre Ansprüche nicht vor Verjährung geschützt sind, solange sie nicht auch Klage erheben. Und die Verjährungsfrist ist für diese Fälle in Sichtweite, sie endet nämlich am 31. Dezember 2024. Wer einige der bisherigen Prozesstermine besucht hat, kann auf die Idee kommen, dass die Haspa-Anwälte auf Zeit spielen – also verhindern wollen, dass noch mehr Geschädigte klagen, indem sie den Prozess einfach immer weiter in die Länge ziehen.

Fällt das OLG-Urteil nicht im Sinne der Haspa aus, könnte diese theoretisch noch vor dem Bundesgerichtshof (BGH) in Berufung gehen. Ob diese Revision zugelassen würde, ist allerdings offen. Entscheiden würde das das OLG in Hamburg. Wird abgelehnt, könnten die Haspa-Anwälte wiederum eine „Nicht-Zulassungsbeschwerde“ einlegen.