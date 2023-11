Einbruch: 4 Stunden nicht im Haus – Schmuck und Bargeld weg

Einbrecher schauten am Wochenende in Tangstedt ganz genau hin, wann Bewohner ihre Häuser verließen – um sofort zuzuschlagen.

Tangstedt. Einbrecher fackeln in diesen Tagen nicht lange: Ganz offenbar kundschaften sie die Objekte genau aus und schlagen sofort zu, wenn die Eigentümer die Haustüre hinter sich schließen. So geschehen am Wochenende in Tangstedt, wo die Polizei gleich zwei Einbrüche aufzunehmen hatte.

Am Freitag verließen die Besitzer ihr Einfamilienhaus am Bökeneck in Tangstedt-Wilstedt gegen 17.30 Uhr. Schon kurze Zeit später müssen die Einbrecher zugeschlagen haben. Sie drangen in das Haus ein und erbeuteten Schmuck, Münzen und Bargeld im Wert von mehreren Zehntausend Euro. Als die Bewohner gegen 22 Uhr zurückkehrten, alarmierten sie die Polizei.

Polizei fragt: Hat jemand die Einbrecher gesehen?

Bei einem weiteren Einbruch in Tangstedt-Wiemerskamp hatten die Eigentümer am Mittwoch, 15. November, gegen 10 Uhr, das Haus verlassen. Offenbar hatten sie schon ein mulmiges Gefühl, denn sie baten einen Bekannten, doch mal nach dem Rechten zu sehen. Und der Bekannte hatte keine guten Nachrichten. Er entdeckte am Sonnabend, gegen 12.30 Uhr, den Einbruch in das Haus. Was genau die Täter erbeutet haben, ist noch unklar.

Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Personen in Tatortnähe gesehen haben, werden gebeten, sich unter 04101/2020 oder SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de zu melden.