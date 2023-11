Henstedt-Ulzburg: Familiendrama – Vater von sechs Kindern stirbt bei Unfall

Henstedt-Ulzburg. Es war einer jener schrecklichen Unfälle, über die man im Hamburger Abendblatt immer wieder liest, als Unbeteiligter ganz kurz den Schock über das Geschehene verspürt, sich für einen Moment in die grausame Konsequenz für die Betroffenen und Hinterbliebenen hineindenkt und sich dann doch wieder schnell anderen Dingen zuwendet, weil der Gedanke so traurig macht, so niedergeschlagen. Und dann verdrängt man und spürt bestenfalls Dankbarkeit: Gut, dass es mir und meinen Lieben gut geht.

Es ist der Morgen des Donnerstags, 19. Oktober. Um 8.25 Uhr fährt ein VW Golf auf der Landesstraße 226 zwischen Bad Oldesloe und Grabau. Am Steuer sitzt Thiemo Ramm, ein 34 Jahre alter Lohnunternehmer aus Henstedt-Ulzburg. Auf dem Beifahrersitz sein Stiefsohn Lasse, elf Jahre alt. Warum Thiemo kurz vor dem Ortseingang nach Grabau die Kontrolle über den Golf verliert, ist unbekannt, heißt es später im Unfallbericht der Polizei.

Stiefsohn Lasse (11) sitzt beim Unfall mit im Auto

Stiefsohn Lasse (11) überlebt den Unfall mit einem gebrochenen Arm.

Foto: Adriane Ramm / privat

Die Folgen aber sind katastrophal. Denn das Schicksal schickt just in diesem Moment einen Lastwagen über die Landesstraße, einen schweren Sattelschlepper. Mit voller Wucht kracht der Golf frontal in die linke Seite des Führerhauses. Die Fliehkräfte reißen den Motorblock des Golfes heraus und schleudern ihn auf den Asphalt. Die Fahrerseite des Golfs ist derart zerstört, dass die Feuerwehrleute lange brauchen, bis sie Thiemo aus dem Wrack herausbekommen.

Der kleine Lasse kann sich mit gebrochenem Arm, anderen Wunden und unter Schock aus dem Auto befreien. Er wird mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der Lastwagenfahrer bleibt geschockt, aber unverletzt zurück. Für Thiemo Ramm hingegen endet das Leben noch an der Unfallstelle. Ein Leichenwagen kommt. Und ein Kriseninterventionsteam. Denn die ehrenamtlichen Feuerwehrleute brauchen seelische Unterstützung, um diesen Einsatz zu verkraften.

Sechs Kinder und einen dementen Vater

Adriane Wessel hat an jenem Morgen sicher viel im Kopf, wie immer. Schließlich muss sie in Henstedt-Ulzburg die Rasselbande im Zaum halten. Fünf Kinder, eins, zwei, sechs, sieben und zwölf Jahre alt. Dazu kümmert sie sich um ihren an Demenz erkrankten Vater. Vielleicht hilft ihr bei all dem Alltagsstress aber auch die Vorfreude auf den bevorstehenden großen Moment: Denn Thiemo und Adriane wollen am 24. Oktober heiraten.

Dann hält die Polizei vor der Tür.

Wie viel kann ein Mensch ertragen? Warum teilt das Schicksal an manche Menschen mit der großen Kelle aus? Adriane Wessel und Thiemo Ramm wollten sich gerade ein Leben aufbauen. Sie hatten sich Dänemark als neue Heimat ausgesucht. Dort hatten sie ein großes Haus gefunden, Ramm hatte einen Job in einem Lagerbetrieb bekommen. Es war ihr Traum, es im Nachbarland zu schaffen.

Sie wollten sich ein Leben in Dänemark aufbauen

Thiemo Ramm als Lohnunternehmer beim Treckerfahren.

Foto: Adriane Ramm / privat

Nach ein paar Jahren, im Juli 2023, erreicht Adriane ein Anruf. Die Mutter ist gestorben, der Vater wohnt dement im Pflegeheim. Der dänische Traum zerplatzt. Das Paar entscheidet sich, ins Haus der Eltern in Henstedt-Ulzburg zu ziehen. Adriane will dort ihren Vater pflegen, ihn aus dem Heim holen.

Thiemo arbeitet als Lohnunternehmer in der Landwirtschaft. Schuftet auf den Äckern der Region, fährt schweres Gerät. Zu Hause wartet jede Menge weitere Arbeit. Das Haus der Schwiegereltern ist renovierungsbedürftig. Alles muss so umgebaut werden, dass die junge Familie und der demente Vater Platz haben. Thiemo hat zwei rechte Hände, will vieles selbst erledigen. Eine schöne neue Küche ist schon bestellt und soll eingebaut werden. Wände müssen herausgerissen, die Zimmer neu angeordnet werden. Sechs Kinderbetten brauchen Platz.

Und dann hält die Polizei vor der Tür.

Herzballons als letztes Gruß

Am Tag der Beerdigung ließ die Familie Herzballons in den Himmel steigen.

Foto: Adriane Ramm / privat

Der letzte Gruß an den Mann, den Papa, sind rote Luftballons in Herzform. Als Thiemo am Freitag, 10. November, beerdigt wird, lassen Adriane und die sechs Kinder sie fliegen. Thiemo ist der leibliche Vater von Zweien, die vier anderen aus einer anderen Beziehung Adrianes hatte er wie ein Vater angenommen. „Lieber Thiemo, wir schicken dir diese Luftballons, deine Familie vermisst dich soooo sehr und lieben dich unendlich!“ Die Kinder hatten zuvor den Sarg bemalt. Und Thiemo Geschenke mit auf den Weg gegeben. Bilder der Familie, Thiemos Arbeitskleidung, ein Schnuffeltier des Kleinsten.

Und nun geht das Leben weiter. Alles muss funktionieren. Adriane muss funktionieren. Ohne Thiemo. Lasses körperliche Wunden heilen, seine Seele braucht viel mehr Zeit und Zuwendung. Die Trauer der übrigen Kinder. Der demente Vater will versorgt werden. Die Tagespflege kostet. Das Haus muss renoviert werden. Welche Wand muss raus? Der Vater sagt: „Die Wand kann raus!“ Aber ist die tragend? Thiemo wusste das alles. Die Küche – viel zu teuer jetzt – muss abbestellt werden. Für die Kleinsten fehlen immer noch Kita-Betreuungsplätze. Anträge schreiben, Anräge, Anträge.

Spendenaktion auf gofundme.com

Geschenke der Kinder für den verstorbenen Vater.

Foto: Adriane Ramm / privat

„Sie weiß nicht, wo ihr der Kopf steht“, sagt Katrin Wobig, eine Freundin von Adriane. Sie will der Familie zumindest die finanzielle Last etwas erleichtern. Sie hat auf der Internet-Plattform gofundme.com eine Spendenaktion ins Leben gerufen. 3775 Euro sind schon zusammengekommen. Von Menschen, die mal zehn, mal 20, mal 50 Euro spenden und so ihrem Mitleid Ausdruck geben.

Und Wobig sagt, dass jede Hilfe willkommen ist. Etwa Betten für die sechs Kinder. Kita-Plätze für die Kleinen. Oder jemand, der im Haus mitanpacken kann. Thiemos Familie kann das alles schaffen. Die Hilfe der Gemeinschaft kann ein wenig ausgleichen, was das Schicksal in seiner Willkür angerichtet hat.

Unter www.gofundme.com/f/thiemo-todlich-verungluckt kann man für die Familie von Thiemo Ramm spenden.