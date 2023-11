Einer der coolsten Skateparks des Nordens eröffnet im Januar

Kaltenkirchen. Skaten zählt mittlerweile sogar zu den olympischen Sportarten. Wer auf dem rollenden Brett besonders gut ist, der kann demnächst also in Kaltenkirchen zum Olympioniken heranreifen. Denn die Stadt Kaltenkirchen vollendet gerade eine Skateboard-Anlage unter freiem Himmel, die im weiten Umkreis im Norden nach Seinesgleichen sucht. Im Januar soll die Anlage fertig sein, kündigte Bürgermeister Hanno Krause gerade an.

Geplant wurde der Skatepark von Skateshapes aus Kiel. Das ist das bundesweit tätige Unternehmen des Architekten und Skaters Christian Thomas. Seine Passion hat er zum Beruf gemacht. Er plant und gestaltet die Anlage etlicher Städte und Kommunen in ganz Deutschland. Umgesetzt wurde das Bauwerk von „Anker Rampen“ einem ebenfalls aus Kiel stammenden Unternehmen. Kaltenkirchen investierte 1,25 Millionen Euro in den Bau.

Vier Zonen hat der Skatepark. Und jede Menge Hindernisse.

Der Park entstand nach den Plänen des Unternehmens Skateshapes aus Kiel von Skater und Architekt Christian Thomas.

Foto: Stadt Kaltenkirchen / Köhler

Laut Thomas deckt die in vier Bereiche aufgeteilte Anlage die Trainingsmöglichkeiten für die olympischen Disziplinen Streetskaten und Bowlskaten gut ab. Und die Poolanlage für das Bowlskaten sei sogar wettbewerbstauglich. Das heißt, in Kaltenkirchen könnten in Zukunft die besten Skater des Nordens unter professionellen Konditionen in der Bowl gegeneinander antreten.

In zwei Workshops mit Skatern und in einer Online-Befragung wurden die gewünschten Hindernisse ermittelt, unterschiedliche Schwierigkeitsstufen und sämtliche Rollsport-Disziplinen abgebildet. Die vier Zonen können separat und im südlichen Teil auch auf verschiedene Weise im Verbund gefahren werden. Die Zonen heißen „Skatepark-Section“, „Street Section“, „Offener Flowpark“ und „Big-Bowl“.

Mehr aus der Region

Newsletter für Norderstedt und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Bauarbeiten der Anlage an der Schirnauallee gehen gut voran. Erdarbeiten seien fast abgeschlossen, die Elemente des Parks aus Ortbeton zu Zweidritteln gegossen und die Entwässerungsanlage sei verbaut. Nun werde noch die Zuwegung abgeschlossen. „Ein sehr passendes Projekt, gerade für unsere Jugendlichen. Die Anlage wird auch behindertengerecht“, sagt Bürgermeister Krause.