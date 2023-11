Verfolgungsjagd: Polizei stoppt 19-jährigen mit Nagelbrett

Kisdorf/Nahe. Er hatte Drogen genommen und dazu noch Alkohol getrunken und setzte sich ans Steuer seines Seat. Und dann geriet der 19-Jährige aus Seth in den Fokus einer Polizeistreife, die ihn gegen 2.40 Uhr am frühen Sonntagmorgen kontrollieren wollte. Statt anzuhalten, gab der 19-Jährige Gas und lieferte sich in der Folge eine gefährliche Verfolgungsjagd mit der Polizei.

Im Vorbeifahren hatte die Polizisten den Seat begutachtet und wollten ihm nun folgen. Das hatte der 19-Jährige bemerkt und versuchte jetzt, durch eine Finte den Beamten zu entkommen. Er fuhr in Stuvenborn auf das Gelände einer Tankstelle und schaltete die Lichter seines Wagens aus.

Verfolgungsjagd durch mehrere Dörfer im Kreis

Das durchschauten die Polizisten aber und forderten den Mann unter Blaulicht und mit dem Anhaltesingal „Stop, Polizei!“ auf, sich kontrollieren zu lassen. Für den 19-Jährigen war dies der Zeitpunkt, um das Gaspedal durchzudrücken. Er raste mit seinem Seat mit teils deutlich überhöhter Geschwindigkeit und gefährlichen Fahrmanövern durch mehrere Ortschaften bis nach

Kisdorf.

Mehr aus der Region

Dort kurvte er viel zu schnell durch mehrere verkehrsberuhigte Bereiche und raste in Richtung Wakendorf II davon, alle Geschwindigkeitsbegrenzungen ignorierend. Von dort ging die Verfolgungsfahrt weiter nach Nahe. Die Polizisten hatten mittlerweile die Kollegen des Autobahnreviers zur Unterstützung angefordert. Diese entschieden sich nun, den Mann mithilfe eines Stop Sticks aus dem Verkehr zu ziehen.

In Nahe legten die Polizisten den Stop Stick auf die Straße

Am Ortseingang von Nahe legten sie das Teil auf die Straße, der Seat bretterte darüber und die Nägel in dem Stick durchlöcherten seine Reifen. Als sie platt waren, konnte der 19-Jährige nicht länger davonrasen und ergab sich den Beamten. Ein Streifenwagen stoppte ihn schließlich. Er gestand, unter Alkohol- und Drogeneinfluss zu stehen. Eine Blutprobenentnahme und die Beschlagnahme des Führerscheins erfolgte auf der Polizeidienststelle in Henstedt-Ulzburg.

Newsletter für Norderstedt und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Der junge Mann muss sich nun in einem Strafverfahren unter anderem mit dem Vorwurf eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie einer Beteiligung an einem Kraftfahrzeugrennen verantworten. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter 04535/4399950 zu melden. Insbesondere die drei Personen, die sich zum Zeitpunkt der Verfolgungsfahrt in Kisdorf im Bereich der Grünfläche Segeberger Straße, Ecke An de Loh aufgehalten haben und möglicherweise durch das Fahrverhalten gefährdet

worden sein könnten. Auch weitere mögliche Geschädigte mögen sich bei der Polizei melden.