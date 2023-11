Adventsmarkt Norderstedt: Geschenkideen mit viel Herzblut

Norderstedt. Heike Linde-Lembke

Es ist die Zeit, in der der Mensch nicht nur eine warme Jacke und festes Schuhwerk braucht. Sondern auch warme Beanies bis über die Ohren, fesche Dockercaps oder freche Schiebercaps, dazu einen eleganten Schal und das alles möglichst im gleichen Design und mit stimmigen Applikationen. Andrea Curtaz-Wilkens entwirft und näht diese kuscheligen Accessoires und präsentierte sie mit Tanja Redina an ihrem dekorativ aufgebauten Stand auf dem wieder bestens besuchten Adventsmarkt im Norderstedter Rathaus.

Ihre Kreationen werden durch Namen wie „Sommernächte“, „Avantgarde“, „Vision“ oder „Charme“ zu Lieblingsstücken, die sie unter dem Label „MaDie Fashion“ anbietet. „Ma“ steht für Marcel, ihren Sohn, und „Die“ für Dieter, ihren Ehemann. Beide bilden mit ihr seit 2016 ein Geschäftstrio.

Caps und Schals am Stand von Andrea Curtaz-Wilkens

„Ich stöber gern in Stoffen für die Schals, die meistens aus Seide der Viskose sind, kaufe die Caps und verziere sie mit den gleichen Mustern, aus denen ich die Schals nähe“, sagt Andrea Curtaz-Wilkens, die auch als Amateurkabarettistin in Norderstedt bekannt ist.

Tanja Redina ist ihr Hausgast aus der Ukraine. Sie kommt aus Dnipro und floh im März 2022 vor dem russischen Überfall auf ihr Land. „Ich lerne jetzt Buchhalterin“, erzählt sie strahlend. Ob sie wieder zurück in die Ukraine gehen will, wird sie nach der Ausbildung entscheiden. Wer sich die Kreationen online ansehen möchte, findet sie hier: www.MaDie-Fashion.de.

Susanne Langenbach macht „alles, was man mit einer Nähmaschine herstellen kann“

Susanne Langenbach näht begeistert Taschen aller Art mit fröhlichen Motiven.

Foto: Heike Linde-Lembke

Ums Nähen geht es auch bei Susanne Langenbach. Auch sie sucht gern ungewöhnliche Stoffe mit fröhlichen und witzigen Mustern, die sie manchmal noch verziert, um sie zu Taschen aller Art zu verarbeiten, beispielsweise zu Bauchtaschen mit aufgesteppten Sprüchen wie „Wer grüne Frösche küsst, weiß, wie Prinzen schmecken“ oder schlicht „Moin Moin“, mit kecken Katzengesichtern oder komischen Kuhköpfen. Auch Klopapier- oder Spardosen-Mäntelchen gehören zu ihrem Repertoire.

„Ich mache alles, was ich mit einer Nähmaschine herstellen, verzieren und schön machen kann“, sagt Susanne Langenbach, die schon auf dem Frühlingsmarkt im Rathaus war und das Publikum sehr nett findet. „Hier ist einfach eine gute Stimmung“, freut sich die gebürtige Dänin (Kontakt: sudannek@gmail.com oder Facebook unter AS-Lieblingsstücke).

Beim Stand der Marquardts gibt es selbstgekochte Marmeladen und Porzellan

Manuela Marquardt (l.) und Irene Böttcher bieten neben handbemaltem Porzellan auch selbstgekochte Marmeladen an.

Foto: Heike Linde-Lembke

Schon seit mehr als 25 Jahren sind Manuela und Ehemann Carlo Marquardt dem Adventsmarkt treu. Wer allerdings ihre leckeren Marmeladen erstehen will, muss sich rechtzeitig auf den Weg machen. Vor allem Sorten wie Aperol Orange (sehr erfrischend!), Mango Apfel oder Feige Pflaume gehen wie geschnitten Brot. Die Obstsorten kommen aus dem Alten Land, aufgepeppt mit exotischen Früchten. Für die Rezepte stöbert sie in alten Kochbüchern. Gern nehmen die Marquardts die geleerten (und gewaschenen) Gläser zurück – nachhaltig eben.

Manuela Marquardts Schwerpunkt liegt aber nicht bei den Marmeladen. Sondern bei den Töpfen, in die sie gehören –Porzellantöpfchen. Sie ist Porzellanmalerin und hat an ihrem Stand eine Vielzahl gediegener Solo-Porzellangeschirre wie Kerzenleuchter mit Adventsstern-Motiven, Vorlegelöffel, Blumenübertöpfe bis zu Tassen und Kännchen mit Rosenranken. Die Marquardts sind auch oft auf dem Adventsmarkt am Feuerwehrmuseum Norderstedt vertreten (Fr, 15.12.,16.00–20.00, Sa, 16.12., 11.00– 20.00, So, 17.12.,11.00– 18.00).

Advents- und Weihnachtsdeko am Stand der Langes

Peter Lange baut die Holzgestelle für die Tannenzweig-Figuren, beispielsweise für Gnome und Hirsche.

Foto: Heike Linde-Lembke

Ganz urige Advents- und Weihnachtsdeko für Wohnung, Haus und Garten bieten Kathrin und Peter Lange auf dem Adventsmarkt im Rathaus an. Das Ehepaar aus Jevenstedt bei Rendsburg macht echtes Teamwork: Er baut die Holzgestelle für ihre Tannenfiguren, für Gnome, Hirsche und anderes Waldgetier. „Wir sind zum ersten Mal hier in Norderstedt, es ist ein guter Markt“, sagt Peter Lange zufrieden (naturpur-deko@gmx.de).