Marah Charnetzki ist Schleswig-Holsteins beste Junggesellin

Kaltenkirchen. Heike Hiltrop

Marah Charnetzki, 22, arbeitet als Fotografin im Studio von Astrid und Daniel Rosenberg in Kaltenkirchen.

Foto: Privat / privat

Zwischen Leuchten und Softboxen, die für weiches Licht sorgen, stellt sich Marah Charnetzki an einer kurzen Leiter in Position. Die Profi-Kamera in der Hand, den Blick zum Gegenüber gerichtet, setzt sie ein strahlendes Lächeln auf. Dieses Mal drückt die 22-Jährige nicht auf den Auslöser, obwohl das Studio von Astrid und Daniel Rosenberg in Kaltenkirchen ihr Arbeitsplatz ist. Diesmal ist die junge Fotografin mit den pinkfarbenen, langen Haaren selbst das Modell. Aus gutem Grund: Gerade hat die Handwerkskammer Schleswig-Holstein sie mit der Praxisprüfungsnote 1,7 als beste Junggesellin in ihrem Job ausgezeichnet. Die Fachrichtung der jungen Landessiegerin 2023 das Porträt.

Ihr Ausbildungsbetrieb ad Photographie ist ein klassischer: Ein Laden mit Rahmen und Co., Profis machen Pass- und Familienfotos, Hochzeiten, Firmen- und Kinderbilder, aber auch Industriefotografie, gelegentlich Erotik-Shootings. „Es ist tatsächlich mein Traumberuf, ich war schon in einer Schul-Foto-AG. Mein Lieblingsmotiv sind Menschen“, sagt Marah Charnetzki. „Jeder hat seine Besonderheit und Schönheit. Jeder Körper ist ein Kunstwerk.“

Im frei zu wählenden Teil ihrer praktischen Prüfung hat sie den Beweis in Form einer Bilderserie angetreten. Aber auch in den beiden anderen Abschlussarbeiten, Porträt- und Wissenschaftsfotografie, konnte sie ordentlich punkten.

Zuerst lernte Marah den Beruf Foto-Medienfachfrau

Dabei ist es schon ihr zweiter Beruf: „Ich habe hier im Betrieb Foto-Medienfachfrau gelernt. Nach einem Jahr haben wir darüber gesprochen, dass ich die Fotografenausbildung dazu machen könnte.“ Statt der üblichen drei brauchte sie dafür nur zwei Jahre. Ihre Ausbilder haben sie gefördert und tatkräftig unterstützt. Nun gehört sie zu den begehrten Fachkräften in ihrer Branche.

Newsletter für Norderstedt und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Marah Charnetzki hat dieses Foto einer Yogagruppe als Prüfungsarbeit gemacht.

Foto: Marah Charnetzki

Dass fortschreitende technische Entwicklungen, wie künstliche Intelligenz (KI) und das allgegenwärtige Smartphone mit Kamerafunktion ihren Job irgendwann überflüssig machen könnte, könne sie sich nicht vorstellen, so die 22-Jährige: „Das richtige Licht macht ganz viel und die Sicht eines Profis, dafür braucht man ein geschultes Auge.“

49 weitere junge Leute gehören zur Landesspitze

Junggesellin Marah Charnetzki weiß, was sie tut. Das gilt für 49 weitere jungen Leute, die zur Landesspitze gehören und ihre Ausbildung mindestens mit der Note „Gut“ abgeschlossen haben. „Deutsche Meisterschaft im Handwerk – German Craft Skills“ nennt sich der Wettbewerb, den es ähnlich bereits seit 1951 gibt. Mit ihm wird für das Handwerk geworben. Gleichzeitig sollen Vorteile betrieblicher Ausbildung mit ihren Karrieremöglichkeiten gezeigt und die Achtung gestärkt werden. Zudem gibt es für die Sieger die Chance auf ein Weiterbildungsstipendium.

Um Nachwuchskräfte zu gewinnen, braucht es auch Vorbilder, betont Kammerpräsident Ralf Stamer mit Blick auf die Landessieger. Er spricht von beeindruckenden Prüfungsleistungen. Mit denen hat sich nicht nur Mara Charnetzki für den Bundesentscheid in Europas größtem Berufswettbewerb qualifiziert.

Drei weitere ausgezeichnete Azubis kommen aus dem Kreis Segeberg

Drei weitere Junggesellen sind aus dem Kreis Segeberg: Elektroniker Philipp Dunker sowie Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker Phil Wieduwilt, die beide in Norderstedter Betrieben gelernt haben, sowie Hanna Porsche (Kauffrau im Büromanagement). Sie ist der allererste Lehrling überhaupt im Bornhöveder Elektrotechnikbetrieb Hamann. „Es war eine sehr gute Erfahrung, vielleicht auch, weil ich selbst relativ früh nach der Ausbildungmeinen Meister gemacht habe“, sagt Ausbilder Robbin Hamann (23), der sich für die Zukunft gut vorstellen kann, weiteren Nachwuchs vorstellen kann: „Nicht nur im Büro, auch im Elektrobereich.“

Mehr zum Thema

„Hinter einer guten Leistung steht immer auch ein guter Betrieb“, betont Fotografin Marah Charnetzki. Und für die Zukunft? „Ich hoffe, dass ich in zehn Jahren immer noch in diesem Beruf arbeite. Auf jeden Fall möchte ich erst einmal hierbleiben. Wir sind ein tolles Team, es macht viel Spaß.“