Hauptleitung beschädigt: Norderstedter Haushalte ohne Wasser

Stadtwerke bestätigen Schaden im Bereich des Wasserwerkes in Friedrichsgabe am Nachmittag. Behebung des Problems läuft.

An der Lawaetzstraße in Norderstedt ist am Donnerstag eine Hauptwasserleitung geborsten. Das Wasser überflutete die Straße.

Norderstedt. Bei manchen Norderstedter Haushalten lief am Donnerstagnachmittag plötzlich gar kein Wasser mehr aus dem Hahn. Bei anderen nur mit sehr wenig Druck. Mit richtig viel Druck schoss hingegen das Wasser aus einer offenbar geborstenen Wasserleitung an der Lawaetzstraße in Friedrichsgabe. Die Straße wurde regelrecht überflutet.

Oliver Weiß, Sprecher der Stadtwerke Norderstedt bestätigt: „Es gab einen Schaden an einer Wasserleitung an der Lawaetzstraße. Dabei handelt es sich um eine Leitung vom Wasserwerk Friedrichsgabe ins Verteilernetz. Entsprechend sind in Norderstedt sehr viele Haushalte betroffen.“

Behebung des Schadens läuft auf Hochtouren

Warum es zum Bersten der Leitung kam, ist noch unklar. „Alle Maßnahmen zur Reparatur der Leitung sind eingeleitet. Unsere Mitarbeiter arbeiten gemeinsam mit Fremdfirmen an einer schnellstmöglichen Behebung. Das läuft alles auf Hochtouren“, sagt Weiß. Im nachgelagerten Verteilernetz kam es in vielen Haushalten zu merklicher Wasserknappheit. „Bei manchen kam nur ein wenig Wasser aus der Leitung, bei anderen gar nichts mehr“, sagt Weiß.

Über Facebook hatten sich viele Betroffene über den Wasserausfall ausgetauscht. „Entsprechend schnell erwartete man von uns natürlich auch eine Erklärung der Situation“, sagt Weiß. Die Leitungen in der Stadtwerke-Zentrale liefen heiß. „Ich kann jeden verstehen, der sich ärgert, wenn er da nicht durchkommt“, sagt Weiß. „Aber wir bitten alle betroffenen Norderstedterinnen und Norderstedter von Einzelanfragen abzusehen, da auch das Team im ServiceCenter keine weitergehenden Informationen vorliegen hat.“