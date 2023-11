Lastwagen eines Lebensmitteldiscounters verunglückte früh am Morgen. Schwierige Bergung bedingte stundenlange Straßensperrung.

Nach dem Überholmanöver eines Autofahrers soll dieser Lastwagen am Donnerstagmorgen auf der B432 von der Straße abgekommen sein.

Polizei Segeberg B432 gesperrt: Lastwagen rutscht in den Straßengraben

Bad Segeberg. Geduld mussten die Autofahrer am Donnerstagmorgen auf der Bundesstraße 432 mitbringen. Denn nach einem Unfall auf Höhe Wensin war die viel befahrene Straße in beiden Seiten für über sieben Stunden voll gesperrt. Ein Lastwagen war in den Straßengraben gerutscht.

Wie die Polizei mitteilte, kam Fahrer gegen 4.39 Uhr mit seinem Lastwagen ohne Beteiligung Dritter nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei wurden neben dem Lastwagen die Bankette und ein Leitpfosten beschädigt. Der Fahrer blieb unverletzt.. Der Lastwagen eines Lebensmitteldiscounters war mit 31 Tonnen Ladung bestückt.

Stundenlange Sperrung wegen Bergung des LKW

Diese musste nun zunächst in einen anderen Lastwagen umgelagert werden. Danach wurde der Lastwagen von einem Schwerlastkran aus dem Straßengraben geborgen. Dafür musste der Verkehr in beide Richtungen auf der Bundesstraße bis 12.42 Uhr gesperrt werden.