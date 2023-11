Illegale Botox-Partys im Wohnzimmer: Geldstrafe für Russin

Norderstedt. Die 42-jährige Frau aus Kaltenkirchen hat zwar keine Zulassung als Ärztin oder Heilpraktikerin in Deutschland. Trotzdem hat die gebürtige Russin mit deutschem Pass in ihrer Wohnung in Kaltenkirchen eineinhalb Jahre lang vornehmlich ihren Freundinnen mit Hyaluron- und Botoxspritzen die faltige Haut geglättet. Für diese privaten und illegalen Botox-Partys wurde die 42 Jahre Frau und Mutter einer zwölf Jahre alten Tochter von Richter Jan Willem Buchert. vor dem Amtsgericht Norderstedt zu einer Geldstrafe von 2700 Euro verurteilt.

Nicht nur, dass die Angeklagte die Spritzen verabreichte. Zudem hatte die Angeklagte für ihre Behandlungen Arzneimittel illegal aus ihrem Heimatland eingeführt und unerlaubt Handel damit betrieben, heißt es in der Begründung des Urteils, das am Mittwochnachmittag nach zweistündiger Verhandlung ergangen war. Außerdem werden der Frau, die seit 2018 in Kaltenkirchen lebt, jene 7470 Euro vom Staat eingezogen, die sie mit ihren verbotenen Botoxspritzen eingenommen hatte.

Angeklagte bereute die Taten

Die Angeklagte, die nicht fließend Deutsch spricht, wurde von einem russisch sprechenden Dolmetscher unterstützt. Sie sagte vor der Urteilsverkündung, den Tränen nahe: „Es tut mir leid, was passiert ist. Ich bereue die Taten.“ 24 davon wurden ihr zur Last gelegt. Mal kassierte die Frau aus Kaltenkirchen 100, überwiegend 200 bis 400 Euro und auch mal 1150 Euro für jede ihrer Behandlungen.

Die drei Freundinnen ließen sich zwischen August 2021 und Oktober 2022 jeweils bis zu zehnmal mit den illegal eingeführten Substanzen die Haut straffen. Auf eine Zeugenvernehmung verzichtete das Gericht, weil die Angeklagte auf Anraten ihres Anwalts ihren Widerspruch gegen die Anschuldigungen wieder zurückzog. Somit musste das Gericht nur noch die Höhe der Strafe festlegen.

Sie soll in Russland als Fachärztin praktiziert haben, doch Nachweise fehlen

Ihr Verteidiger Jens Bulnheim, der erst seit kurzem seine Mandantin vertrat, versuchte, die Zahl und die Höhe der Tagessätze ihrer Geldstrafe in dem Verfahren zu senken. Er führte zur Begründung aus, dass die Angeklagte in Wolgograd Medizin studiert habe und als Fachärztin für Dermatologie und Kosmetologie in Russland anerkannt gewesen sei und praktiziert habe, bevor sie 2017 ihren Mann in Dänemark geheiratet und dann nach Deutschland gezogen sei. Ihr deutscher Mann habe ihre Tochter adoptiert, die damit deutsche Staatsbürgerin ist.

Allerdings ging die Ehe in die Brüche. Das Paar trennte sich und wurde 2021 geschieden. Aber ihr Mann zahle keinen Unterhalt, führte der Verteidiger aus. Somit sei sie auf die Idee mit den Botoxspritzen gekommen. „Das war nicht richtig. Das hätte sie nicht tun dürfen“, sagte der Anwalt. Erst recht nicht, nachdem sie bereits im August 2021 am Hamburger Flughafen mit einem Koffer voller Medikamente, Cremes, Spritzen, Gels, Salben, Tabletten und Ampullen erwischt worden war, die sie aus Russland illegal eingeführt hatte und die zum Teil kyrillische und chinesische Aufschriften trugen.

Zoll konfiszierte Präparate am Flughafen

Diese Arzneimittel wurden ihr vom Zoll konfisziert. Dennoch betrieb die Frau ihr Botox-Geschäft fleißig weiter. Sie habe aber auch die Wünsche ihrer Freundinnen erfüllen wollen, die „ihr gefällig waren“, so der Verteidiger. Sie straffte die Haut ihrer Klientinnen auch dann noch weiter, als im Juni 2022 die Zollfahndung ihre Wohnung in Kaltenkirchen durchsuchte und wieder Dutzende pharmazeutische Präparate sicherstellte, die sie für ihre Hautstraffungsbehandlungen in ihrer Wohnung offenbar genutzt hatte. Staatsanwältin Ann-Christin Voß zählte detailliert alle diese Arzneimittel auf, die sich in den Tuben, Schachteln und Ampullen befanden und zungenbrechende Wirkstoffbezeichnungen trugen.

Heute lebe die 42-Jährige Mutter mit ihrer minderjährigen Tochter vom Bürgergeld und könne sich eine so hohe Strafe wie im ursprünglichen Strafbefehl aus dem Januar über 7200 Euro überhaupt nicht leisten, sagte Verteidiger Bulnheim über seine Mandantin. Sie habe auch große Angst, dass ihr wegen des Strafverfahrens das Sorgerecht für ihre Tochter entzogen werde. Darum plädierte der Anwalt für eine erheblich geringere Strafe.

Richter Buchert senkte die Tagessätze

Die Anzahl der 180 Tagessätze aus dem erlassenen Strafbefehl wollten aber weder die Staatsanwältin Voß noch Richter Buchert reduzieren. Dafür habe sie ihr illegales Botox-Geschäft zu lange betrieben und auch nach dem Auffliegen am Hamburger Flughafen und der Wohnungsdurchsuchung weitergemacht. Zudem ließe sich aufgrund weiterer Einzahlungen auf ihr Konto von etwa 28.000 Euro vermuten, sie habe nicht nur diese drei Freundinnen als Botox-Kunden behandelt, die ihr nun zur Last gelegt würden, hielten Richter und Staatsanwältin entgegen. Darum seien die 180 Tagessätze für die 24 nachgewiesenen Taten moderat und angemessen. Auch ihre angebliche Facharztausbildung habe sie nicht vor Gericht nachweisen können. Aber sie habe ohnehin keine Zulassung hier dafür gehabt.

Aber angesichts der jetzigen Einnahmen von 980 Euro Bürgergeld hatte Richter Buchert ein Einsehen, die Höhe dieser Tagessätze von 40 auf 15 Euro zu senken. Diese orientierten sich an den monatlichen Nettoeinahmen geteilt durch 30 Tage. Den Einwand des Verteidigers, Hamburger Gerichte würden in solchen Fällen nur zehn oder gar acht Euro je Tagessatz fordern, ließ der Norderstedter Richter nicht gelten. Er halte 15 Euro bei einer aktuellen Bürgergeldhöhe von 502 Euro im Monat zusätzlich zur Miete für den niedrigsten anzusetzenden Betrag und müsse dies aus Gleichbehandlungsgründen auch in diesem Fall so festlegen.

Die Verurteilte darf aber die Strafe in Monatsraten zu jeweils 50 Euro abtragen. Zusammen mit dem einzuziehenden Geld von 7470 Euro würde sie dafür nach heutigem Stand gut 200 Monate oder etwa 17 Jahre brauchen.