Gas-Durchzündung: Brand sorgt für hohen Schaden in Wohnhaus

Ein Einfamilienhaus am Birkhahnkamp in Norderstedt brannte Dienstagnacht. Über eine Drehleiter musste schließlich das Dach des Hauses komplett geöffnet werden.

Norderstedt. Erneut hatte es die Feuerwehr in Norderstedt mit einem großen Brand zu tun: Am späten Dienstagabend brannte an der Straße Birkhahnkamp ein Einfamilienhaus. Eine Spaziergängerin hatte gegen 23.30 Uhr Rauch aus dem Haus aufsteigen sehen. Flammen und schwarzer Qualm waren in den beiden Wohnungen des Hauses im Erd- und Obergeschoss zu erkennen, als die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Friedrichsgabe gegen 23.36 Uhr am Brandort ankamen.

Dichter schwarzer Rauch stieg aus dem Haus. 61 Feuerwehrleute waren am Birkhahnkamp im Einsatz.

Foto: Niels Philip Kögler / Feuerwehr Norderstedt

Personen waren nicht in Gefahr, das Haus war zum Brandzeitpunkt unbewohnt. Die Feuerwehrleute machten sich sofort unter Atemschutz an die Brandbekämpfung. Doch nur wenige Augenblicke später kam es dabei zu einer gefährlichen Durchzündung. Damit ist das plötzliche Entflammen des sogenannten Pyrolysegases im Rauch gemeint.. Mit einem Schlag breitete sich das Feuer in die Zwischendecke und das Dach des Hauses aus.

Niemand befand sich im Haus, keiner wurde verletzt

Unter Atemschutz machten sich die Feuerwehrleute an die Bekämpfung des Brandherdes.

Foto: Niels Philip Kögler / Feuerwehr Norderstedt

Jetzt wurden schnell weitere Feuerwehrleute benötigt. Gegen Mitternacht packten die Kolleginnen und Kollegen der Freiwilligen Feuerwehr Harksheide mit an. Die kamen gerade von einem kleineren Einsatz an der Rathausallee: Hier hatte ein Container gebrannt. Ebenso trafen später Einheiten ein, die sich um die Dekontamination und den Austausch der eingesetzten Atemschutzgeräte und Anzüge kümmerten.

Mit dem Einsatz von großen C-Rohren von Innen und Außen sowie dem Öffnen der Dachhaut über eine Drehleiter von oben, bekamen die Wehren das Feuer schnell in den Griff. Die weitere Ausbreitung des Feuers in den Dachstuhl konnte verhindert werden. Schließlich war das Feuer gegen 0.28 Uhr unter Kontrolle.

Um Glutnester freizulegen, wurde das Dach geöffnet

Der zweite große Brand in Norderstedt innerhalb weniger Tage, den die Feuerwehr zu bekämpfen hatte.

Foto: Niels Philip Kögler / Feuerwehr Norderstedt

Doch weitaus längere Zeit benötigte die Feuerwehr für die Nachlöscharbeiten. Um auch an letzte Brandstellen und Glutnester heranzukommen, musste die Holzbalkendecke vollständig geöffnet werden. Erst gegen 4.30 Uhr konnte der Einsatz der 61 Feuerwehrleute beendet werden.

Zur Brandursache und Schadenhöhe konnte die Feuerwehr keine Aussagen machen. Die Einsatzstelle wurde an die Kriminalpolizei übergeben, die noch in der Nacht die Ermittlungen aufgenommen hat. Diese hat den Brandort für die weiteren Spurensicherungsmaßnahmen beschlagnahmt.

Nachbar beobachtet zwei Personen vor dem Haus auf dem Gehweg

Ein aufmerksamer Nachbar hatte in der Brandnacht eine Beobachtung gemacht: Zwei Personen sollen in unmittelbarer Brandortnähe auf dem Gehweg gestanden haben, als das Haus schon brannte. Kurz vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte verschwanden sie. Bei den beiden Personen soll es sich um eine Frau und einen Mann in einem geschätzten Alter von 50 Jahren handeln.

Die beiden Personen werden von der Polizei aufgerufen, sich als Zeugen zur Verfügung zu stellen und Kontakt mit der Polizei aufzunehmen. Die Kriminalpolizei Norderstedt ist unter 040/528060 zu erreichen. Für die Feuerwehr Norderstedt handelte es sich bei diesem Einsatz um den zweiten größeren Brand binnen weniger Tage. Bereits am Sonnabend hatte es einen ausgedehnten Kellerbrand in einem Lebensmittelgeschäft an der Ohechaussee gegeben.