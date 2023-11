Eure Mütter: Durchgeknallte Schwaben entern die TriBühne

Deftige Zoten, skurrile Sketche und jede Menge Blödsinn: Was die Youtube-Stars in Norderstedt bieten wollen.

Norderstedt. Drei durchgeknallte Schwaben wollen die TriBühne in Norderstedt in seinen Grundfesten erschüttern, und zwar mit einem Mix aus lustigen Songs, skurrilen Sketchen und absurden Performances. „Der Wahnsinn geht weiter!“, umschreibt das Comedy-Trio Euro Mütter ihre Show „Fisch fromm Frisör“. Es sei Programm, so fett, dass es im Pool sein T-Shirt anlässt.

Seit über 20 Jahren touren Andi Kraus, Don Svezia und Matze Weinmann kreuz und quer durch die Republik. „Fisch fromm Frisör“ ist schon ihr achtes Programm, eine Show, randvoll mit präzise gebastelten Darbietungen und treffsicheren Pointen. Kein Thema ist dem Trio fremd, sämtliche Phänomene des täglichen Lebens werden hier einen Abend lang kunstvoll aufgebockt.

60 Millionen Aufrufe auf Youtube

Eure Mütter haben auf ihrem YouTube-Kanal mittlerweile über 60 Millionen Views und wer die drei aus dem Internet kennt, weiß: Die sind echt lustig. Aber nur wer sie live erlebt, spürt tatsächlich, was für ein mitreißendes „Fuck, yeah!!!“-Ereignis eine Bühnenshow des Trios ist. Ein Kritiker verglich die drei Komiker vor kurzem mit einer guten Flasche Rotwein. Nicht etwa, weil sie mit zunehmendem Alter immer besser werden, sondern weil er es schade fände, wenn man sie einfach achtlos in einen Topf Gulasch kippen würde.

Kraus, Svezia und Weinmann wurden 1974 in Stuttgart geboren und kennen sich schon seit ihrer Kindheit, in der sie auch dieselbe Schule in Ostfildern besuchten. Ihr erstes Programm 2001 hieß „Schieb, du Sau!“. Auf den Plakaten war ein kleines Mädchen zu sehen, das einen Kinderwagen schiebt, in dem seine Mutter sitzt.

Sogar im Tatort haben die Drei schon mitgespielt

Der Nachfolger „Runterschalten, Fresse halten!“ setzte ebenfalls auf derbe Pointen. Ab Februar 2007 waren Eure Mütter mit dem dritten Programm „Nix da! „Leck mich!“ Auf geht’s!“ auf Tour. Seit Mai 2006 moderieren Eure Mütter die „Mütternacht“ im Stuttgarter Club Rosenau, bei der regelmäßig Komiker aus dem gesamten Bundesgebiet zu Gast sind. 2021 hatten sie in der Tatort-Episode Das ist unser Haus einen Gastauftritt.

Weitere Programme des Trios hießen „Ohne Scheiß: Schoko-Eis!“, „Bloß nicht menstruieren jetzt“ und 2016 lieferten Eure Mütter einen Song zum Soundtrack des Heiner-Lauterbach-Films Frauen. Zu ihren bekanntesten Nummern zählen „Mein Sack“, „Die Schlange vor dem Damenklo“, „Manche Lieder waren fast verloren“ und das Finale jeder Show, das „Synchron-Haarewaschen“, letzteres variiert bei jedem ihrer Programme leicht. Elementarer Bestandteil jeder Show ist der Publikumswettbewerb während der Pause. Die Sieger werden auf der Website des Trios genannt.

Covid-19-Pandemie: 12-Stunden-Live-Marathon

Während der Covid-19-Pandemie sendete die Gruppe regelmäßig Livestreams mit neuen und alten Werken auf YouTube. Am 24. April 2021 veranstalteten Eure Mütter einen Live-Songmarathon. 12 Stunden lang wurden 144 Songs gespielt. Viele Stücke wurden dabei mehrfach, auch direkt hintereinander, gespielt. Liedtitel konnten sich für eine Spende von 35 Euro gewünscht werden. Die Einnahmen wurden zwischen den Bandmitgliedern und deren Technikern zu gleichen Stücken aufgeteilt. Im Schnitt sahen knapp 2000 Menschen den Stream.

Eure Mütter, Fr, 8.12., 20.00, TriBühne Norderstedt, Rathausallee, Tickets 20-28 Euro im TicketCorner unter 040/30 98 71 23.