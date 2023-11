Buntmetalldiebstähle sind für Kriminelle lukrativ. In Ellerau wurden nun zwei Männer von der Polizei auf frischer Tat verhaftet.

Polizei Norderstedt Metalldiebe mit Hunderten Kilo Kupfer am Tatort verhaftet

Norderstedt. Metalldiebstähle sind für viele metallverarbeitende Betriebe in der Region zu einem fast alltäglichen Übel geworden. Erwischt werden die Täter meistens nicht und oft bleibt ein großer finanzieller Schaden. Aufmerksamen Beamten der Polizei kann es nun ein Unternehmen in Ellerau verdanken, dass Hunderte Kilo Kupfer nicht vom Firmengelände verschwanden. Die Polizisten erwischten die Täter samt Beute am Tatort.

Zu der Verhaftung kam es bereits am Freitag, wie die Polizeidirektion am Dienstag mitteilte. Ein Hundeführer

der Diensthundestaffel der Polizeidirektion Bad Segeberg entdeckte auf einem Firmengelände an der Werner-von-Siemens-Straße ein verdächtiges Fahrzeug. Noch dazu lag hinter dem VW Sharan ein ganz offenbar gewaltsam geöffnetes Zaunelement.

Polizei observierte den Wagen der Täter über Stunden

Der Beamte alarmierte einen weiteren Diensthundeführer und zivile Einsatzkräfte vom Polizeirevier Norderstedt. Die Polizisten entschieden sich, zunächst abzuwarten und zu observieren. Die Beamten legten sich in Sichtweite regelrecht auf die Lauer. Den Beamten fiel auf, dass im Sharan bereits die Rücksitze ausgebaut waren, vermutlich um mehr Ladefläche zur

Verfügung zu haben. Gegen 2.30 Uhr kam Bewegung in die Sache.

Mehr aus dem Kreis Segeberg

Der VW-Sharan wurde gestartet und vom Firmengelände gefahren. Die Beamten beobachteten weiter und entschieden sich kurz nach 3 Uhr für den Zugriff. Und es war ein Volltreffer: Im Fahrzeug stießen sie nicht nur auf zwei tatverdächtige Metalldiebe, sondern auch auf mehrere Hundert Kilo Kupfer, das die Täter vom Firmengelände gestohlen hatten. Die beiden Männer (35 und 37 Jahre alt) wurden vorläufig festgenommen. Das Fahrzeug wurde beschlagnahmt.

Mittlerweile sitzt der 35-jährige Tatverdächtige in Untersuchungshaft, während der 37-jährige Komplize aus dem Polizeigewahrsam entlassen wurde. Die Einsatzkräfte sind sich sicher, auf dem Firmengelände noch eine dritte Person gesehen zu haben. Diese Person konnte nach intensiver Fahndung jedoch nicht gefunden werden. Die Kriminalpolizei Norderstedt hat die Ermittlungen übernommen.

