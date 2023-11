Polizei Norderstedt Jugendlicher überfällt Fußgänger am U-Bahnhof Richtweg

Norderstedt. Erneut beschäftigt die Straftat eines Jugendlichen die Norderstedter Kripo. Gefahndet wird nach einem etwa 16 bis 17 Jahre alten Mann, der am Nelkenstieg einen Fußgänger überfallen hat. Die Ermittler bitten Zeugen um Hinweise.

Tatzeit sei Sonnabend gegen 1.10 Uhr gewesen, teilte die Polizei am Montag mit. Das 40 Jahre alte Opfer war zu Fuß auf dem Gehweg von der U-Bahnstation Richtweg in Richtung Ulzburger Straße unterwegs. Der Täter sei plötzlich auf den Mann zugekommen und habe ihm seine Tasche aus den Händen gerissen. Danach sei der Unbekannte in der Dunkelheit entkommen, berichtete die Polizei.

„In der Tasche befanden sich neben einer Geldbörse mit Bargeld auch Kopfhörer“, sagte Polizeisprecherin Sandra Firsching. Der Täter ist schlank und trug er eine dunkle Hose sowie dunkle Oberbekleidung mit Kapuze. Wer zur Tatzeit rund um den U-Bahnhof Richtweg Verdächtige gesehen hat, sollte sich bei der Polizei unter 040/528060 melden.

Überfälle, die von Jugendlichen begangen werden, beschäftigen seit Jahren die Norderstedter Polizei. Als Brennpunkte gelten die U- und Busbahnhöfe. Das Thema wurde auch im Wahlkampf um das Amt des Oberbürgermeisters immer wieder diskutiert. Außerdem hatte die Politik der abgewählten Oberbürgermeisterin Elke Christina Roeder (SPD) vorgeworfen, Vorschläge der Polizei nicht aufgegriffen zu haben.