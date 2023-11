Der Obst- und Gemüsemarkt an der Ohechaussee, Ecke Am Tarpenufer brennt am Sonnabend gegen 22.30 Uhr lichterloh.

Feuerwehr Norderstedt Großbrand Norderstedt: Supermarkt an Ohechaussee in Flammen

Norderstedt. Zu einem Großbrand wurde die Feuerwehr Norderstedt am Sonnabend gerufen. Gegen 23 Uhr stand ein Supermarkt an der Ohechaussee, Ecke Am Tarpenufer in Flammen. Die Rauchentwicklung war so stark, dass die Kooperative Leitstelle West in Elmshorn über Katwarn die unmittelbaren Nachbarn des Brandes dazu aufrief, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Ebenfalls sollten Lüftungs- und Klimaanlagen abgeschaltet werden.

Die Feuerwehr Norderstedt ist mit einem Großaufgebot vor Ort.

Foto: Danfoto

Die Bevölkerung soll den Bereich weiträumig meiden. Die Ohechaussee wurde entsprechend für die Löscharbeiten in beiden Seiten gesperrt. Erst gegen 4 Uhr am Morgen des Sonntags wurde die Warnung der Leitstelle wieder aufgehoben.

Die Feuerwehr Norderstedt hatte den Brand im Keller des Marktes lokalisiert.

Foto: Danfoto / Daniel Friedrichs

Als die ehrenamtlichen Feuerwehrleute aus Garstedt und Glashütte gegen 23 Uhr vor Ort eintrafen, drang dichter Rauch aus dem Supermarkt. Die Feuerwehrkräfte tasteten sich im Supermarkt langsam vor, schoben sperrige Lastenrollwagen heraus und lokalisierten den Brandherd im Keller des Objekts.

Über Stunden löschten die ehrenamtlichen Helfer den Brand. Die Rauchentwicklung blieb dabei über Stunden massiv. Der Schaden in dem Supermarkt dürfte hoch sein. Die Polizei schätzte ihn am Sonntag auf mindestens 50.000 Euro. Was den Brand ausgelöst hat, ist zur Stunde noch nicht bekannt. Noch in der Nacht nahm die Kripo Norderstedt die Ermittlungen an der Brandstelle auf.