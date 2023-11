Polizei Norderstedt Raubüberfall auf Jugendlichen am U-Bahnhof Garstedt

Der Ausgang der U-Bahnstation Garstedt am Herold-Center: Hier lauerten die Räuber dem 18-Jährigen auf.

18-Jähriger kam am frühen Dienstagmorgen mit der Bahn an: Am Ausgang zum Herold-Center wurde er von einer Bande erwartet.